ネオジャパンは「FMヨコハママラソン2026」に協賛します

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）は、2026年3月14日（土）に開催される「FMヨコハママラソン2026」に大会協賛することをお知らせします。

スポーツ振興、社会貢献・地域貢献活動の一環として本大会に協賛し、ネオジャパンのメンバーもマラソンに出走します。

本協賛を通じて、ネオジャパンの社会貢献活動方針の一つでもある、「地域への貢献」のもと今後もスポーツ・文化の振興を通じ、社会および地域への貢献活動を積極的に推進してまいります。

＜大会要項＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56870/table/242_1_4db1033d4635a8f03e2b208bcc1bb271.jpg?v=202603091151 ]

【ネオジャパンについて】

ネオジャパンは、1992年の創業から30年以上、グループウェアを代表とするビジネスコミュニケーションツールの開発を行ってきました。弊社の主力製品であるグループウェア「desknet's NEO」の販売実績は539万ユーザー※を超えており、会社・団体の規模や業種を問わず、製造業、医療・福祉、建設業、サービス業、学校、また地方自治体や官公庁など、幅広いお客さまにご利用いただいています。

※ クラウド版契約ユーザー数とパッケージ版販売累計ユーザー数の合計（2026年1月現在）

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 晶議

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー10F

営業所 ： 大阪、名古屋、福岡

設立 ： 1992年2月

URL ： https://www.neo.co.jp/

※このプレスリリースに掲載されている会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。