ストリームが運営する『イーベスト』および『ワンズマート』が「Yahoo!ショッピング年間ベストストア2025」をダブル受賞！

株式会社ストリーム

株式会社ストリーム（東京都港区、代表取締役社長：市村 智樹）は、当社が運営する『イーベスト(URL : https://store.shopping.yahoo.co.jp/ebest/ )』および『ワンズマートYahoo!ショッピング店 (URL：https://store.shopping.yahoo.co.jp/onesmart/ )』が、「Yahoo!ショッピング年間ベストストア2025」において、それぞれ家電・スマホグループ総合賞 第３位および新人賞 第３位を受賞し、両店舗でのダブル受賞を達成いたしましたので、お知らせいたします。

「Yahoo!ショッピング年間ベストストア2025」とは、Yahoo!ショッピングに出店するストアの中から、2025年の優れたストアを表彰する栄えある賞です。

日頃より本店舗をご愛顧頂いている皆様へ、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

今回の受賞を記念し、キャンペーンを後日開催する予定です。詳細につきましては、下記サイトにてお知らせいたします。

URL: https://store.shopping.yahoo.co.jp/ebest/

URL: https://store.shopping.yahoo.co.jp/onesmart/

当社は、今後も一層のサービス向上に努めてまいりますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

＜本件に関する、報道機関様からのお問い合わせ先＞

株式会社 ストリーム 広報担当 email: contact@stream-jp.com