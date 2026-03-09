（産総研グループ/無料セミナー）「AIST-IDEA」で実現する脱炭素経営の推進へ～「AIST-IDEA」活用による企業価値創出と環境評価のさらなる高度化へ～【3/23・25 配信】

株式会社AIST Solutions

AIST-IDEAは、環境影響の見える化手法であるLCAやScope3を実施する際に必要となる排出原単位を、網羅性、代表性、完全性、透明性を担保しながら提供する世界最大規模のインベントリデータベースです。 本セミナーでは、国内外の環境規制動向、AIST-IDEAの概要・特徴・活用方法について、初めての方にもわかりやすく解説するオンラインセミナーです。 Scope3算定の開示義務化、GHGプロトコル改定、欧州電池規則などの環境規制動向にはじまり、企業による脱炭素経営の推進に向けたAIST-IDEAが目指す役割や全体像を整理しながらご説明します。さらに、実際の活用事例をご紹介し、AIST-IDEA活用による企業価値創出のイメージをお持ちいただけるセミナーとなっております。 企業で脱炭素経営を推進されている方、AIST-IDEAを知りたい方、AIST-IDEA導入・活用を検討している方にとって、短時間で全体像を把握できる内容となっています。

＜こんな方におすすめ＞

・AIST-IDEAの概要や特徴を知りたい方

・企業で脱炭素経営を推進されている方

・LCAや環境評価を、研究・製品開発・事業検討に活かしたい方

・AIST-IDEAの具体的な活用事例を通じて、自社・自組織での活用イメージを描きたい方

開催概要

お申し込みと詳細はこちら :https://www.aist-solutions.co.jp/events_webinars/webinars_2026032325.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=webinars_2026032325

日時：

2026年3月23日(月曜日)11時00分～11時45分

2026年3月25日(水曜日)16時00分～16時45分

※ 終了時刻は多少前後する可能性があります。

視聴方法：オンライン配信となります。視聴はブラウザから可能です。

参加費：無料



＜プログラム＞

TOPIC 1：国内外の環境規制動向

TOPIC 2：AIST-IDEAの概要と特徴

TOPIC 3：AIST-IDEA活用事例のご紹介

＜問い合わせ事務局＞

AIST Solutions イベント運営担当

E-mail：webmktg-eve-ml@aist-solutions.co.jp



AIST Solutionsでは今後も多彩なテーマでウェビナーを開催予定です。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。



EVENTS/WEBINARS

https://www.aist-solutions.co.jp/events_webinars/