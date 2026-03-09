エクスジェン・ネットワークス、IDaaS「Extic」と「Netskope One」プラットフォームを連携し、アイデンティティとSSEを跨いだゼロトラストアクセスを強化

エクスジェン・ネットワークス株式会社

エクスジェン・ネットワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：江川 淳一）は、自社のクラウド型ID管理プラットフォーム「Extic」と、Netskope Japan株式会社（本社：東京都千代田区、バイスプレジデント兼カントリーマネージャー：権田 裕一）が提供する「Netskope One」プラットフォームの新たな連携を発表いたします。この新たな連携機能は、2026年3月9日より提供開始となります。

本連携により、ExticからNetskope Oneプラットフォームへ、ユーザー属性やグループ情報のリアルタイムな同期が可能になります。両システム間でアイデンティティデータの正確性と最新性を保つことで、組織はより強力なゼロトラストアクセス制御、クラウドアプリケーション利用の高度な可視化、そして脅威を軽減するための自動化を推進できます。クラウド環境が進化し、セキュリティ要件がますます複雑化する中、本連携によってID管理とネットワークセキュリティを統合することは、より堅牢で合理的なセキュリティ運用を実現します。

ExticとNetskope Oneの連携に関する概要

クラウド導入が加速しリモートワークが定着した現在、組織は「誰が、どこから、どのような条件で、どのアプリケーションにアクセスしているか」を一元管理する必要性に迫られています。しかし多くの場合、ID管理とネットワーク／アプリケーションセキュリティは独立したシステムとして運用されています。この分離により、ユーザー情報や役割の変更がセキュリティ環境へ迅速に反映されず、遅延や不整合が生じる原因となっていました。

Exticは、入社、異動による変更、退職といったIDのライフサイクル管理を一元化します。Netskope Oneへの新たなプロビジョニング機能により、アイデンティティとセキュリティポリシーをシームレスかつ自動的に適合させることで、これらの課題を根本から解決します。

本連携の主なメリット

- ユーザーおよびグループデータのリアルタイム同期氏名、メールアドレス、役職、所属組織などのユーザー属性やグループの所属情報が、Exticから管理APIを通じてNetskope Oneへ自動的に同期されます。これにより、アイデンティティに基づくセキュリティポリシーが常に正確かつ最新の状態に保たれます。- 強化されたゼロトラストアクセス制御Exticの最新のID情報をNetskope Oneのクラウド可視化、アクセス制御、およびDLP（情報漏洩対策）ポリシーと連携させます。これにより、組織は部門、業務内容、権限に応じた、きめ細かなロールベースのコントロールを自動的に適用できるようになります。- ID・アクセス管理における運用負荷の軽減追加、変更、削除などのIDライフサイクルに関するすべての操作はExticのコンソール上のみで完結するため、お客様側での二重の設定作業を削減します。これにより、頻繁な人事異動や役割変更が発生する大規模な組織においても、ポリシーの不整合や更新遅延のリスクを大幅に軽減します。

Netskope Japan様 エンドースメント

「このたび、エクスジェン・ネットワークス株式会社が提供する統合ID管理サービス『Extic』と、当社のSASEプラットフォームである『Netskope』が連携開始されることを心より歓迎いたします。

クラウド利用が急速に拡大し、ゼロトラストに基づくアクセス制御が求められる現在、正確で一元化されたID情報はセキュリティ運用の中核を担います。

今回の連携により、Exticが保持する最新のユーザー属性やグループ情報をNetskopeにリアルタイムで反映できるようになり、可視化・アクセス制御・脅威対策といったセキュリティ施策をこれまで以上に高い精度で実行できるようになります。

企業が求める『安全なクラウド利用』を支える強固な基盤として、両社の連携は非常に大きな意義を持つものと考えております。

Netskopeは、今後もエクスジェン・ネットワークス様との連携をさらに強化し、日本企業のセキュリティ強化とゼロトラスト実現に貢献してまいります。」

Netskope Japan株式会社 バイスプレジデント兼カントリーマネージャー 権田 裕一

Extic について

Exticは、エクスジェン・ネットワークスが提供する純国産のIDaaSです。クラウドサービスへのSSOだけでなく、 クラウドとオンプレミス双方へIDを同期・管理できます。出荷本数国内No.1（*1）のID管理パッケージである「LDAP Manager」で培ったノウハウを詰め込んだクラウドサービスで、導入の支援から運用までトータルでサポートいたします。

Netskopeについて

Netskope（NASDAQ: NTSK）は、クラウドおよびAI時代のモダンセキュリティとネットワーキングのリーダーです。ユーザー、デバイス、データがどこにいても、最適化されたアクセスとリアルタイムのコンテキストベースのセキュリティを提供することで、セキュリティチームとネットワークチーム双方のニーズに対応します。Fortune 100企業の30%以上を含む数千社のお客様が、Netskope Oneプラットフォーム、そのZero Trust Engine、そして強力なNewEdgeネットワークを信頼しています。これによりリスクを軽減しながら、クラウド、AI、SaaS、Web、プライベートアプリケーションに対する完全な可視性と制御を獲得し、トレードオフなしにセキュリティとパフォーマンスの向上を実現しています。詳細については、netskope.com、LinkedIn、Instagramをご覧ください。

エクスジェン・ネットワークス株式会社について

2000年の設立以来、統合ID管理に特化したソリューションを提供するID管理専業ベンダーです。オンプレミス型統合ID管理パッケージ「LDAP Manager」は、2003年のリリース以来、国内市場で17年連続出荷本数No.1（*1）を獲得し、累計出荷本数は900本以上に達しています。また、クラウド時代のニーズに応えるIDaaSサービス「Extic」を展開し、ゼロトラストやセキュリティ強化を支援する認証基盤を提供しています。

さらに、2024年7月に親会社である株式会社ソフトクリエイトよりネットワークアクセス制御ソリューション「L2Blocker」事業を承継し、企業の情報セキュリティをID管理とネットワークセキュリティの両面で支援できる体制を整備。これにより、当社は「ID管理 × ネットワーク制御」という統合的なセキュリティソリューションを提供する国内唯一のベンダーとして、より幅広い課題解決を実現します。

＜会社概要＞

会社名 ：エクスジェン・ネットワークス株式会社

代表者 ：代表取締役 江川 淳一

設 立 ：2000年8月24日

資本金 ：1億4,570万円

所在地 ：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロスタ11F

関連会社：株式会社ソフトクリエイトホールディングス（東証プライム市場上場 コード：3371）

URL： https://www.exgen.co.jp/

*1 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所発刊『個人認証・アクセス管理型セキュリティソリューション市場の現状と将来展望 2025年版 【第20版目】』（ https://mic-r.co.jp ）

