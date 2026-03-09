格安SIM・スマホ比較メディア「モバレコ」　運営承継に伴いブランドを刷新　第一弾としてポイントモール開始

株式会社ALL CONNECT

株式会社ALL CONNECT（代表取締役社長：岩井 宏太、本社：福井県福井市）は、子会社である株式会社Adeval（本社：東京都港区、代表取締役：荒木孝博）へ、格安SIM・スマホ比較メディア「モバレコ」の運営を承継しました。

今回のブランド刷新は、固定費見直し支援の強化を目的とするものです。株式会社Adevalは、第一弾として、新サービス「モバレコポイントモール」を2026年3月に開始いたします。





近年、物価上昇の影響もあり、スマホ料金や通信費を中心とした固定費見直しニーズが高まっています。一方で、通信サービスの申込においては、以下のような課題が指摘されています。

- 「条件が分かりづらい」- 「特典が確実に受け取れるか不安」- 「比較後の申込導線が分断されがち」

今回開始する「モバレコポイントモール」では、光回線・WiFi・ホームルーター等の通信サービス申込に応じてポイントが還元される仕組みを提供し、比較から申込までをサポートします。

■モバレコの新しい構造（リブランド時点の構成）

モバレコは以下の2つの機能で構成されます。

１.モバレコマガジン

格安SIM・スマホを中心とした比較・情報提供コンテンツ

２.モバレコポイントモール

通信サービス申込によるポイント還元機能（第一弾）



まずは通信領域を中心に展開し、今後、段階的に支援領域を拡張していく予定です。

■ブランドメッセージ

「固定費の見直しを、いちばん安心で、確実に。」

モバレコは、比較だけで終わらない「固定費見直し体験の提供」を目指します。

■サービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/175_1_cd4f2d8c2ca22d11bdfcd3c73e9956b1.jpg?v=202603091151 ]

▶サービス詳細はこちら：https://mobareco.jp/

■代表コメント

株式会社Adeval

代表取締役 荒木孝博

「モバレコはこれまで格安SIM・スマホ比較を通じて生活者の意思決定を支援してきました。

今回の刷新では、申込・特典獲得までをサポートする「モバレコポイントモール」を第一弾として開始します。

今後も安心して固定費を見直せる環境づくりを進めてまいります。」

■会社情報

株式会社Adeval

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/175_2_12f63c0f48ff57837764650fa6c8d361.jpg?v=202603091151 ]

株式会社 ALL CONNECT（オールコネクト）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/175_3_9c5813932e8e477cf3a6e831b9425365.jpg?v=202603091151 ]