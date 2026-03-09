ショッピージャパン株式会社、JETROが提供する「JS-Links」にサービスプロバイダーとして掲載

ショッピージャパン株式会社（Shopee Japan）

ショッピージャパン株式会社（以下、ショッピージャパン）は、日本貿易振興機構（JETRO）が企画・運営する海外ビジネスに係るサービスプロバイダーリスト「JS-Links」に、サービスプロバイダーとして掲載されました。

■一覧ページ

https://www.jetro.go.jp/theme/export/js-links/2026/230.html

■ 掲載の背景

日本国内市場の成熟・成長鈍化が進む中、海外市場への展開は日本企業にとって重要な成長機会となっています。一方で、言語や商習慣の違い、物流・運営面の負担など、越境ECには依然として多くの課題が残されています。

ショッピージャパンは、こうした状況を踏まえ、日本企業が東南アジア・台湾・ブラジル市場において越境ECを通じた海外販売に取り組める環境を整備してきました。このたびのJS-Links掲載を機に、海外展開を検討する企業へのアクセスを機会さらに広げてまいります。

■ JS-Linksとは

JS-Links（海外ビジネスに係るサービスプロバイダーリスト）は、海外への輸出・進出を目指す日本企業に向けて、物流・保険・決済・通訳・契約・ウェブサイト構築など、海外ビジネスに必要な実務サービスを提供する民間事業者の情報を紹介する、JETROが企画・運営するウェブサイトです。日本企業の海外展開を実務面から効果的に支援することを目的としています。

■ ショッピージャパンが提供するサービス

ショッピージャパンは、外部ECサイト・モール出店分野のサービスプロバイダーとしてJS-Linksに登録されています。

Shopeeは東南アジアおよび台湾で最大規模を誇るオンラインショッピングモールで、現在はブラジルをはじめとする中南米地域にも事業を拡大中です。

【サービス概要】

- サービス分類： 外部ECサイト・モール出店- 展開地域： 台湾、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン、アルゼンチン、ブラジル- 料金体系： 店舗開設にかかる初期費用・維持費は無料。販売開始後は売上に応じた手数料のみ（料率は国・地域により異なる）

Shopeeが展開する地域では、日本と比べて人口増加と経済成長が続いており、EC市場も拡大を続けています。2024年通期のGMVは15兆円を超え、年間の総オーダー数は109億回を記録しました。

■ 日本企業の海外EC展開を支援

ショッピージャパンは、JS-Linksへの掲載を通じて、越境ECへの出店を検討する日本企業に対し、東南アジアおよび台湾市場へのアクセス機会を提供していきます。JS-Links内の掲載ページから、出店に関する情報の確認やお問い合わせが可能です。

■ 会社概要

- 会社名： ショッピージャパン株式会社- 事業内容： 東南アジアおよび台湾を中心としたオンラインショッピングモール「Shopee」の運営- ウェブサイト： https://shopee.jp/