新卒採用プロセスの8割は自動化できる？AI・自動化時代の“タイパ採用術”ウェビナー開催

MIL株式会社

インタラクティブ採用で企業と学生の「相互理解」を支援するMIL株式会社（本社：東京都新宿区、

代表取締役CEO：光岡 敦、以下 MIL）は、JAPAN AI株式会社との共催で、新卒採用の効率化と成果最大化をテーマとした無料ウェビナー「新卒採用プロセスの8割は自動化できる？ AI選考・評価×説明会自動化で実現する“タイパ採用術”」を開催いたします。

■ セッション概要

お申込みはこちら

説明会運営、書類選考、面接調整、評価…。

日々の業務に追われ、本来注力すべき「学生フォロー」の時間が削られていませんか？

いま新卒採用の現場では、AIと自動化を前提にプロセスを再設計する企業と、

従来のやり方を続ける企業とで、スピードも成果も大きな差が生まれ始めています。

本ウェビナーでは、

・書類選考、面接評価をAIで効率化する方法

・説明会を自動化し、学生接点を最大化する方法

・工数を減らしながら歩留まり、内定承諾率を改善する設計

などを具体事例とともに解説します。

「忙しいばかりで成果が出ない」採用から「仕組みで回り、成果が出る」採用へ。

次年度採用を見据えたヒントをお持ち帰りください。

■ 開催概要

タイトル：

新卒採用プロセスの8割は自動化できる？

AI選考・評価×説明会自動化で実現する“タイパ採用術”

基調講演日時：

１.2026年3月10日（火）12:30-13:30

２.2026年3月17日（火）14:00-15:00

開催形式：

オンライン（参加無料）



申込方法：

以下フォームよりお申込みください。お申込み完了後、視聴URLをメールでお送りします。

■ こんな方にオススメ

お申込みはこちら

・面接調整や評価業務で現場が逼迫している

・説明会運営に追われ、学生フォローが手薄になっている

・歩留まり改善（辞退防止・エントリー率向上）を求められている

・AI面接や説明会自動化を具体的にイメージしたい

アンケート回答特典

回答者には特典として、以下3点をプレゼント！

１.登壇資料

２.26卒 会社説明会白書

３.採用業務効率化ツール比較資料

■登壇者

須藤 巧斗 氏

JAPAN AI株式会社 マーケティング部 HR事業推進

生成AIの利活用支援およびマーケティングDX支援企業にて、マーケティング担当として広告からイベントまで幅広い施策実行を担当。 2025年から現職。JAPAN AIでは人事領域におけるAI活用の新規事業を推進。AIエージェントを活用した採用業務の効率化支援に取り組む。

光岡 敦

MIL株式会社 代表取締役CEO

2006年に株式会社ブランディングテクノロジー入社。 Web制作・Webコンサルティングに従事。 2009年に株式会社ファインズを共同創業し取締役に就任。非営業組織を管掌。また新規事業責任者を担当。2013年に株式会社ユープラスを創業し、洋服着せ替えシステム、Webサイト制作、SNS・メディア運用などの事業を展開。 その中のインタラクティブ動画プラットフォーム事業をカーブアウトし、2018年3月にMIL株式会社を創業。

■ MIL株式会社について

「デジタルコミュニケーションを変革する」をビジョンに掲げる、スタートアップ企業です。「インタラクティブ体験」を通じて視聴者のインサイトをデータとして取得分析し、パーソナライズ化したアプローチにより、業務プロセスを変革します。

2018年の創業以来、上場企業を中心とした多くの支援実績があり、これまで累計88,000件のインタラクティブ動画を制作し配信。総再生回数は9,000万回を超えます。「インタラクティブ体験」の実現を支援している企業として日本トップクラスの実績を誇ります。

【会社概要】

会社名：MIL株式会社

代表者：代表取締役CEO 光岡 敦

設立：2018年3月6日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目14-12 天翔オフィス新宿三丁目 301号室

事業内容：「MIL」の開発・提供

URL：https://mil.movie/

説明会自動化｜Recruit MIL（リクルートミル）(https://service.mil.movie/recruit/)