【多彩なPRを展開】女性特化の求人情報サイト「バイトな女子。」で1応募単価1,000円～の応募課金プランがスタート！

株式会社バイトな

女性特化の求人情報サイト「バイトな女子。」（運営：株式会社バイトな）は、2026年3月より、応募が発生するまでコスト0円の『応募課金プラン』を開始しました。

1応募単価1,000円～という驚きの低価格に加え、どの単価設定も一貫してリーズナブル。

掲載期間の制限もないため、納得のいくまで長期掲載が可能です。

《詳細のお問い合わせはこちら》

https://baitona-joshi.jp/contact/

「バイトな女子。」とは？

日本全国の女性向け求人に特化した情報サイトです。

アルバイトだけでなく、正社員や派遣といったさまざまな雇用形態に対応し、販売やオフィスワーク、飲食、医療・介護など幅広い業種を網羅しています。

2026年4月開催の『関西コレクション2026』とのコラボや、SNS広告・宣伝トラックなど多角的なプロモーションを展開。

多様なPR戦略で注目を集め、現在アクセス・応募数ともに急増中の求人情報サイトです。

https://baitona-joshi.jp/

『応募課金プラン』のメリット

『応募課金プラン』は、応募発生時のみ費用が生じる、コストリスクを最小限に抑えたプランです。

掲載費0円かつ掲載期間にも制限がないため、あらゆるニーズに柔軟に対応し、費用対効果を最大化しながら確実な採用へ導きます。

このプラン最大のメリットは、掲載に伴う費用面の不安を徹底的に排除できることです。

採用難易度の高い職種やエリア、通年募集であっても、コストを気にせず幅広いニーズに対応できます。

さらに「バイトな女子。」では、業界トップクラスのコストパフォーマンスを誇る1応募単価1,000円～の設定に加え、すべての価格設定が非常にリーズナブル。

職種に合わせた効率的な運用が可能です。

コスト面に課題を感じている企業様にとって無駄のない新たな選択肢となり、より安心かつ理想的な採用活動を実現します。

『応募課金プラン』と『掲載課金プラン』との比較

▼プランについてのお問い合わせ▼

https://baitona-joshi.jp/contact/

集客と応募の質を高める、戦略的なメディアミックス

「バイトな女子。」は、多様なメディアを駆使した多面的なPRを展開中です。

2026年4月には、第30回を迎える『関西コレクション2026』との初コラボが決定。

豪華抽選会やインフルエンサーによるトークショーを実施し、大規模な認知拡大を図ります。

さらにSNS広告や宣伝トラック、最新情報を届けるメルマガ配信などを連動させ、サービスの注目度を飛躍的に高めています。

その結果、メイン層である20代～30代を中心に、10代～50代まで幅広い世代のアクセスが急増し、目に見える成果が続々と表れています。

今後も露出を強化し、サービスの認知度を高めることで、掲載企業様の採用成功を強力にバックアップしてまいります。

YouTubeやTikTokなどでSNS広告を展開宣伝トラックによるプロモーションを実施

今後の展望

「バイトな女子。」は『応募課金プラン』の提供を通じ、採用コストの不安を解消する密接なパートナーを目指します。

本プランは、固定費のリスクを抑えて持続的な募集が行えるため、長期の欠員補充や応募予測が困難な職種にも柔軟に対応可能です。

従来の『掲載課金プラン』とあわせ、最適な手法で採用課題を解決し、理想のマッチングへつなげていきたいと考えています。

今後も信頼あるパートナーとして安心できるサービスを提供し、皆様の採用活動を力強く支えてまいります。

会社概要

会社名：株式会社バイトな

事業内容：インターネット各種情報提供サービス およびWEBサイトの運営

所在地：東京都渋谷区神南一丁目11-4 FPGリンクス神南 5階

設立：2024年12月

URL：https://baitona-joshi.jp/company/

お問い合わせ：https://baitona-joshi.jp/contact/

運営事務局：info@baitona-joshi.jp