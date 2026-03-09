写真1枚からAIが立体フィギュアを生成「mini3D Studio」代理店募集開始　3D生成から価格見積まで完全自動　3Dプリントまで対応

株式会社ミニチュアイメージ

株式会社ミニチュアイメージ（所在地：徳島県徳島市、代表：見野美智子）は、写真1枚から人物・ペット・思い出の品などのミニチュアフィギュアを制作できるAIシステム「mini3D Studio」を開発し、このたび代理店募集を開始しました。

本システムは、AIによる画像生成・編集と3D生成技術を組み合わせることで、写真から手軽に3Dフィギュア制作ができる新しいサービスです。

さらに、販売パートナー向けに専用クーポンコードによる成果報酬制度も用意し、個人・法人を問わず新しいビジネス機会を提供します。

写真からフィギュアを作るAIシステム「mini3D Studio」

mini3D Studioは、写真からAIで3Dデータを生成し、フルカラー3Dプリントによってミニチュアフィギュアを制作するサービスです。

従来の3D制作では、モデリング作業や専門知識が必要でしたが、本システムではAIを活用することで、誰でも簡単にフィギュア制作を体験できる仕組みを実現しました。

写真1枚から人物・ペット・思い出の品などを立体化することができ、完成前には3Dデータを確認することも可能です。

ユーザー側のシステムの他、自社内の管理システムも同様に自社開発したため、受注から造形まで作業効率を上げた事により低コストでのフィギュア制作価格（2,980円～）を実現しております。

主な機能

写真1枚から3Dフィギュア制作

人物・ペット・思い出の品などの写真をアップロードするだけで、AIが自動的に3Dデータを生成します。

生成された3Dデータはフルカラー3Dプリンターでフィギュアとして制作されます。

入力画像

造形例

入力画像

造形例

プロンプトによる画像編集

アップロードした写真は、AIへの指示（プロンプト）によって編集することが可能です。

例えば

- ポーズ変更- 背景変更- キャラクター風デザイン- 空想的なシーンへの変換

などを行った後、その画像を元に3Dデータを生成できます。

ワンクリック編集機能

「背景削除」や「アニメ化」、「ねんどろいど風」など、入力した写真をワンクリックで修正・デフォルメ出来ます。3D化の前に写真編集を行えるため、ユーザーが事前にスマホAIアプリなどで事前準備をする必要がありません。

入力画像

リアル造形例

リアル造形例アップ

ねんどろいど風造形例

写真がなくてもAI生成から制作可能

写真を持っていない場合でも、AIに文章で指示を出すことで画像を生成し、そのまま3D化することが可能です。

例

「キリンに乗っている子供」

「小さな家のミニチュア」

「オリジナルキャラクター」

など、想像したものをそのままフィギュア化できます。

形状から自動見積り

生成された3Dデータは、体積や形状を自動解析し、フィギュア価格を自動計算します。

ユーザーはサイズ別の価格を確認しながら注文できるため、見積りの手間がありません。

3Dビューアによる事前確認

生成された3Dデータは、ブラウザ上で自由に回転させて確認できます。

また、共有リンクを発行することで

家族

友人

顧客

などと完成イメージを共有することも可能です。

代理店専用クーポンコード

代理店には専用クーポンコードが発行されます。

紹介した顧客がクーポンを使用して注文した場合、成果報酬が発生する仕組みとなっています。

SNSやブログなどを活用した紹介ビジネスとしても活用できます。

想定されるパートナー

本システムは以下の業種での活用を想定しています。

撮影型フィギュアビジネスを拡張するAI3Dシステム

- フォトスタジオ- ペットショップ- 観光施設- 結婚式場- キャラクタービジネス- インフルエンサー- EC事業者- 既存で3Dスキャナーを導入しているフィギュア制作業者

mini3D StudioのAI3D生成システムは、既存の3Dスキャナー撮影ビジネスと競合するものではなく、むしろその弱点を補完する仕組みです。

来店撮影が難しい遠方のユーザーや、過去の写真しか残っていないペットなど、従来の撮影方式では対応できなかった案件を取り込むことで、フィギュアビジネスの市場を広げる新しいパートナーソリューションとして活用できます。

システムは自社開発

本システムは画像生成、価格自動算出、3Dビューア機能までを含めてゼロから自社開発した独自システムです。

また、システムは自社データセンター環境で運用されており、サービスの安定性とデータ管理の安全性にも配慮しています。

この独自開発により、ユーザーの要望に合わせた機能追加やサービス改善を迅速に行うことが可能となっています。

フィギュア制作ビジネス向け3Dスキャナー販売

ミニチュアイメージでは、AIサービスに加え、人物やペットを高精度に3Dスキャンできるフォトグラメトリ用スキャナーの販売も行っています。

本システムは、既にフォトグラメトリ技術を活用している企業向けにコストダウンを重視して設計されており、低コストでフィギュア制作ビジネスを開始できることが特徴です。

人物用3Dスキャナーペット用3Dスキャナー

3D編集・造形を本部が担当するプランもご用意しております。

導入企業がスキャナーで撮影したデータは、ミニチュアイメージが

- 3Dデータ編集- 修正- フルカラー3Dプリント

を行うことが可能です。

そのため、3D制作の専門知識がなくてもフィギュアビジネスを開始できます。

スキャナーは総代理店を通じて販売しております。

今後の展開

ミニチュアイメージでは、AIによる画像生成と3Dプリント技術を組み合わせることで、誰でも簡単にオリジナルフィギュアを制作できる世界を目指しています。

今後は国内外の代理店ネットワークを拡大し、新しいものづくりビジネスの普及を進めていく予定です。

今後普及する3Dプリンターユーザー向けに3Dデータの販売機能も追加予定です。3Dデータの穴埋め処理などもサーバー側で自動で行っています。

株式会社ミニチュアイメージについて

ミニチュアイメージは、従来より人物フィギュアやミニチュアなどを販売してきました。

自社開発の3Dスキャナーを用い、フルカラー3Dプリントと3Dスキャン（フォトグラメトリ）技術を活用し、人物やペット、思い出の品などを立体化するフィギュア制作サービスを提供しています。

個々のお客様の要望をお聞きしてミニチュアを制作する事も多くなり、自社内業務の効率化のためAIを用いた社内システムを開発しました。

その入口を外部に公開する事により、より一層効率のよいものが出来るのではという思いで、写真や文章から3Dデータを生成するAIサービス「mini3D Studio」をサービス開始しました。

「思い出を形として残す」というコンセプトのもと、デジタル技術と3Dプリントを組み合わせた新しいサービスの創出に取り組んでいます。

会社概要

会社名：株式会社ミニチュアイメージ

所在地：徳島県徳島市名東町３丁目１-２

代表者：見野美智子

メール：info@mini-image.jp

事業内容

・3Dフィギュア制作サービス

・3Dスキャナー販売

・AI画像生成システム開発

・レンタルサーバー事業

ミニチュアイメージWebサイト https://www.mini-image.jp/

mini3Dstudio https://www.mini3d.jp/ai-3d-order3/

代理店募集ページ https://www.mini3d.jp/ai-3d-order3/agency/

インスタグラム https://www.instagram.com/nontan2341/?hl=ja