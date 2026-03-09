見た目はただのスマホストラップ。中身は充電機能と振動機能を搭載。『震える吊るせる充電できる「3in1スマホショルダーケーブル」』を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は
『震える吊るせる充電できる「3in1スマホショルダーケーブル」』を3月9日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。
https://www.thanko.jp/view/item/000000004817?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004817
本製品は、「充電」「振動」「首掛け」の3つの機能を1本のケーブルに凝縮した、次世代のスマホショルダーケーブルです。
e-Markerチップを搭載し、最大100W（5A）のフルスピード充電に対応。
スマホからMacBook Proまで、幅広いデバイスの電力供給に役立ちます。
最大の特徴は、ケーブル自体が振動するリフレッシュ機能です。（※）
スマホやモバイルバッテリーに接続するだけで、仕事中や移動中に心地よく首まわりを刺激。
3種類の振動モードをボタンひとつで切り替え可能です。
さらに耐荷重約8kgの強固なストラップカードを採用し、大切なスマホの落下を防ぎます。
「荷物を最小限にしたい」「首回りを手軽にリフレッシュしたい」
「機能的なだけでなく、デザイン性も妥協したくない」そんな方におすすめです。
※本製品は医療機器ではありません。治療目的でのご使用はお控えください。
＜製品特長＞
【1本3役】ストラップがそのまま「最大100W充電ケーブル」と「振動マシン」に
【超高速充電】e-Marker搭載。スマホからノートPCまで最適な電力でスピード充電
【振動リフレッシュ】3つのモードを搭載。いつでもどこでも首まわりを心地よく刺激
【スマートデザイン】ネックケア機器に見えない外観で、オフィスやカフェでも使いやすい
【高耐久・調整可能】耐荷重約8kgの安心設計。アジャスターで好みの長さに調整可能
＜仕様＞
・サイズ／本体：幅30×奥行690×高さ10(mm)、
ストラップカード：縦15×横60(mm)、
金具含むケーブル穴挿しこみ部：縦17×横90(mm)
・重量／約80g
・電源／USB 5V 2.0A以上(振動ユニット)
・入出力／最大100W
・耐荷重／約8kg(カード部分)
・振動モード／3種類
・ケーブル長／約1.1m
・材質／ストラップケーブル：ナイロン、
携帯接続などの金具：亜鉛合金、
スマホ取り付け用のストラップカード：ポリエステル、
アジャスター樹脂部品：ABS、
振動ユニット：シリコン
・セット内容／本体、ストラップカード(本体取り付け済み)、日本語取扱説明書
・保証期間／購入日より6ヶ月
・発売日／2026/3/9
・型番/JAN／VUSB26CBK/4580060605552
震える吊るせる充電できる「3in1スマホショルダーケーブル」
[販売価格] 3,280円 (税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004817(https://www.thanko.jp/view/item/000000004817?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004817)
