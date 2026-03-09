【スタートアップ部門受賞】株式会社Recept、JFIA 2026にて技術内容が評価され選出

株式会社Recept

株式会社Recept（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：中瀬 将健）は、Japan Financial Innovation Award 2026（JFIA 2026）「スタートアップカテゴリ」において、プレスリリースおよび技術内容が評価され、スタートアップ部門に選出・受賞し、授賞式に参加いたしました。

JFIA 2026について

JFIAは、金融イノベーションの取り組みを表彰する制度で、今年が7回目の開催です。スタートアップ、金融機関、コラボレーションの3カテゴリから成り立っています。金融分野における情報通信技術を活用した先進的な取り組みを促進し、業界内でのベストプラクティス共有を図ることに加え、企業グループや業種の垣根を超えたオープンイノベーションのさらなる拡大を願い、設立されました。

2025年中にプレスリリースされた金融関連のイノベーション案件を抽出し、先進性・成長性・金融業界変革の可能性といった観点から決定しています。

受賞案件について

受賞された皆様の集合写真

■ 受賞カテゴリ： JFIA 2026 スタートアップカテゴリ

■ 受賞対象： 『proovy 銀行VCサービス』

『proovy 銀行VCサービス』について

『proovy 銀行VCサービス』は、デジタルIDウォレット「proovy」において、

ユーザーが金融機関に登録した個人情報をデジタル証明書（Verifiable Credentials）として保有し、安全に提示・再利用できる仕組みです。

背景・取り組み

データ活用技術の進展とプライバシー保護意識の高まりが進む中、個人データの安全かつ主体的な利活用が社会的なテーマとなっています。

当社はこの課題に対してDID/VC技術をコアに据えたプロダクト「proovy」を展開し、金融・公共・教育など各領域でプロジェクトを推進しています。

・検証可能なデジタル証明の実装

・企業・自治体向けのID基盤設計

・国際動向を踏まえたトラストアーキテクチャ構築

といった技術的アプローチが評価され、金融業界のイノベーションとして評価されました。

授賞式の様子

授賞式当日は、金融・テクノロジー分野のスタートアップや大手企業が一堂に会し、イノベーション創出に向けた交流が行われました。

Receptも受賞企業として参加し、デジタルトラスト分野の最新動向について発信いたしました。

Receptは今後も、DID/VC技術を通じて「検証可能な信頼基盤」の社会実装を推進し、企業・自治体のデータ連携を支えるインフラ構築に取り組んでまいります。

株式会社Receptについて

株式会社Receptは、デジタルアイデンティティ管理の先端技術「DID／VC」に特化し、

教育機関・企業・自治体向けにデジタル証明書ソリューション「proovy」を提供しています。

公式サイト：https://recept.earth/

Culture Deck：https://speakerdeck.com/shokennakase/recept-culture-deck

本件に関するお問い合わせ

株式会社Recept 広報担当

E-mail：info@recept.earth

URL：https://recept.earth/

■株式会社Recept 概要

株式会社Recept

代表取締役：中瀬 将健

本社住所：東京都千代田区大手町1-6-1

大手町ビル4階 FINOLAB内

URL：https://recept.earth

（サービスページ：https://proovy.jp(https://proovy.jp/))