DXYZが東急不動産の「BPRレジデンス大島」への「FreeiD」導入事例インタビューを公開

ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535、以下「ミガロ HD」) のグループ会社であり、顔認証IDプラットフォーム「FreeiD（フリード）」を展開するDXYZ 株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役：中西 聖、以下「DXYZ」) は、全国で導入が進む顔認証マンションの導入事例を体系的にまとめて公開し、「顔ダケで、暮らす。」魅力を広く伝えていくため、導入事例を拡充しております。

2021年1月に1棟目の顔認証マンションが竣工してから2026年2月末時点で344棟竣工という実績、顧客からのリアルな評価、そこに暮らす入居者の声などを体系的に整理し、“顔ダケで、暮らす。”という新しい生活様式がスタートしているという事実を、広く共有してまいります。

以下は、東急不動産が展開する賃貸レジデンスブランド「COMFORIA（コンフォリア）」紹介および東急不動産の「BPRレジデンス大島」における採用事例です。導入背景や評価、入居者の声をインタビュー形式で紹介しています。

-導入経緯-

東急不動産が展開する賃貸レジデンスブランドCOMFORIAは、「ACTIVE」「COMFORT」「SUSTAINABLE」の３つの約束を掲げています。「COMFORT」は、「一歩先の心地よさをもたらす、快適で安全な住まい。」を指しており、安全な住まいを提供するためにセキュリティはCOMFORIAの重要な要素の１つであると感じています。また、COMFORIAに限らず、住宅開発においてセキュリティの重要性はますます高まっていると思います。 FreeiDは、鍵の紛失リスクが無くなることによるセキュリティ性の高さと入退室ごとに鍵の出し入れが不要になることによる利便性の高さが魅力だと感じました。また、実際に導入されたマンションを体験させていただき、認証速度の速さにも驚きました。

入退去時の手続きが煩雑ではなく、管理会社で対応可能な運用面や、現場着工後でも導入が可能な施工面、さらにはセキュリティ面など、多角的に検討した結果、FreeiDの導入を決定しました。アプリで簡単に顔登録ができることや、友人などに一時的な入室権限を付与できるワンタイム機能により、入居者の満足度向上が期待できます。また、API連携による外部設備との高い拡張性があるため、入居者の利便性向上と物件の付加価値を長期的に高められると判断しました。

導入を検討した大島の物件は、着工後だったため、営業の方に現場に足を運んでいただき、施工面での課題や懸念点を早期に共有・解消できたことも導入の後押しになりました。

※ 東急不動産導入事例インタビューページ：https://freeid.dxyz.co.jp/works/works-4589/

※参考：東急不動産の賃貸レジデンス「COMFORIA」への導入発表リリース：https://freeid.dxyz.co.jp/press-release/post-3453/

ミガロホールディングスグループは、グループ会社 DXYZ と今後も顔認証プラットフォームを使用したスマートシティソリューションの提供など、リアルとデジタルの融合を加速する新しいビジネスを創造し、リアルな世界の様々なサービスをデジタルの世界で繋げていきます。

【DXYZ 株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー41 階

事業内容：顔認証 ID プラットフォーム事業、DX 推進支援事業、システム受託開発事業

HP：https://dxyz.co.jp/

「FreeiD」HP：https://freeid.dxyz.co.jp/

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー41 階上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

HP： https://www.migalo.co.jp/