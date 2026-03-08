こっちのけんと、FRUITS ZIPPERら豪華アーティスト集結の「初耳学フェス2026」をU-NEXTにて独占ライブ配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、3月25日（水）に開催されるMBS/TBS系バラエティ番組『日曜日の初耳学』発のリアルイベント「初耳学フェス2026～春に聴きたい曲で『今』をポジティブに～」の模様を独占ライブ配信いたします。

(C)MBS

番組開始から10周年を迎える『日曜日の初耳学』（MBS/TBS系）が、3月25日（水）に東京・国立代々木競技場 第一体育館でリアルイベント「初耳学フェス2026～春に聴きたい曲で『今』をポジティブに～」を開催します。

2024年の初開催では、3万5千人を超える来場者を動員。今年は東京・国立代々木競技場第一体育館に林修、大政絢、澤部佑（ハライチ）、中島健人のレギュラーMC陣をはじめ、AI、新しい学校のリーダーズ、岩田剛典（GAN）、こっちのけんと、FRUITS ZIPPERら、番組にゆかりのある豪華アーティストが集結し、さらにお笑い界からは、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）とキンタロー。の参戦も決定！「新しい生活が始まる人」や「心機一転頑張りたい人」の背中を力強く押す、一夜限りの音楽祭をお届けします。

U-NEXTでは、この模様を独占ライブ配信することが決定いたしました。ライブ配信終了後は約1カ月間の見逃し配信を予定しています。ここでしか聴けない豪華アーティスト陣による圧巻のライブパフォーマンスを、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、U-NEXTでは出演アーティストの過去のライブ映像やMVも多数配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

初耳学フェス2026～春に聴きたい曲で『今』をポジティブに～

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3RUakXV8StM ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013513

ライブ配信：3月25日（水）18:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：4月7日（火）12:00～5月6日（水・祝）23:59まで

視聴料：3,800円（税込）

販売期間：3月8日（日）～5月6日（水）21:00まで

配信公演：3月25日 東京・国立代々木競技場 第一体育館 公演

出演者：林修、大政絢、澤部佑（ハライチ）、中島健人、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、キンタロー。、AI、新しい学校のリーダーズ、岩田剛典（GAN）、こっちのけんと、FRUITS ZIPPER

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

※見逃し配信はライブ配信とは一部内容が異なる場合があります

【AI 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012704

【新しい学校のリーダーズ 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010887

【岩田剛典（GAN） 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012552

【こっちのけんと 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011977

【FRUITS ZIPPER 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011738

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。