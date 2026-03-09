カフェ・カイラで楽しむ、ちょっと特別な”ヌン活”時間

株式会社エクシオジャパン

写真は2名様分の盛り付け例です

春のやわらかな陽ざしとともに、心ほどけるティータイムを。

カフェ・カイラでは、会話も写真も楽しめる華やかなアフタヌーンティーを、2026年3月10日より販売開始いたします。

色とりどりのスイーツや季節のフルーツ、軽やかなセイボリーに加え、カフェ・カイラならではのミニアサイーボウルも添えた特製アフタヌーンティーセットをご用意。春の訪れを感じるひとときにぴったりの、ゆったりとした“ヌン活・ヌン茶”時間をお過ごしいただけます。

女子会やご褒美タイムはもちろん、推し活やぬい撮りなど、思い出に残るカフェ時間としてもおすすめです。舞浜でのお出かけの合間のカフェ利用にも最適で、華やかなティースタンドが特別なひとときを彩ります。

セット内容

・上段：スイーツ（ミルクレープケーキ/季節のカットフルーツ）

・中段：ドルチェ（レアチーズケーキ/ベリーロールケーキ/オペラ/ピスタチオケーキ/ザクロケーキ）

・下段：セイボリー（卵のパンケーキサンド/スパムのパンケーキサンド/チップス&自家製タコミート/チップス&アボカドディップ）

・別皿：ミニアサイーボウル

※アレルギー対応は行っておりません。

※内容は季節や仕入れ状況により一部変更となる場合がございます。

※写真は2名様分の盛り付け例です。

上段：スイーツ・季節のカットフルーツ中段：ドルチェ下段：セイボリー（軽食）別皿：ミニアサイーボウル

本アフタヌーンティーは、1日8名様限定でのご提供となります。基本は2名様でのご利用をおすすめしておりますが、お1人様でのご利用も可能です。

さらに、アフタヌーンティーをご利用のお客様は、プルメリアの窓際席へ優先的にご案内。自然光が差し込むお席で、写真撮影やぬい撮りもお楽しみいただける、春らしい特別なカフェ空間をご体験いただけます。

※撮影の際は、周囲のお客様へのご配慮をお願いいたします。

ドリンクは、紅茶各種、アイスティー、ホットコーヒー、アイスコーヒー、アイスウーロン茶の飲み放題付き。香り高いドリンクとともに、ゆっくりとしたティータイムをお楽しみください。

舞浜での女子会やカフェタイム、推し活、自分へのご褒美のヌン活・ヌン茶など、春のカフェ時間を少し特別にしたい方にぴったりの内容となっております。

紅茶・アイスティー

ウーロン茶

アイスコーヒー

ホットコーヒー

ドリンクメニュー（飲み放題）

・ 紅茶（アールグレイ／ダージリン／はちみつレモン／アサイーベリー／マンゴ―パイナップル／ローズヒップハイビスカス／パッションライチ）※HOT

・ アイスティー

・ アイスウーロン茶

・ アイスコーヒー

・ ホットコーヒー

販売概要

販売開始：2026年3月10日（火）

予約開始：3月9日（月）12:00～

提供時間：平日14:00～19:00（2時間制／ラストオーダー17:00）

価格：お一人様3,980円（税込）【事前予約制】

※2名様分で1セットのご提供となります

定員：1日8名様限定（1組2名様まで）

店舗情報

カフェ・カイラ舞浜店

住所：千葉県浦安市舞浜1-4 商業施設イクスピアリ2F（トレイダーズ・パッセージエリア）

ルート検索する(https://maps.google.com/maps/dir//%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%A9+%E3%80%92279-8529+%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E6%B5%A6%E5%AE%89%E5%B8%82%E8%88%9E%E6%B5%9C1%E2%88%92%EF%BC%94+%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%AA+2F+%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8/@35.6350927,139.8841571,15z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x60187d102b79f70f:0x5aa432b2ce74d443)

営業時間 9:00～22:30（ラストオーダー 21:30）

[モーニング] 9:00～11:00 [ランチ・ブランチ] 11:00～18:00 [ディナー] 18:00～22:30

定休日 無休

電話 050-5807-3402

公式サイト https://www.cafe-kaila.tokyo/

JR舞浜駅（南口）改札から徒歩2分プルメリアの窓際席へ優先的にご案内いたします

ご予約について

1日8名様限定のため、ご来店予定がお決まりの方は専用予約フォームからのご予約をお願いしております。

※当日注文も可能ですが、ご予約状況によりご案内できない場合がございます。

※ご予約受付は前日までとなります。

※キャンセルについての詳細は予約ページにてご確認ください。

春の訪れを感じる季節に、カフェ・カイラでゆったりと過ごす、ちょっと特別なアフタヌーンティー体験をぜひお楽しみください。

予約はこちら :https://www.cafe-kaila.tokyo/afternoon_tea/

カフェ・カイラについて

カフェ・カイラは、2007年にハワイ・オアフ島で誕生したカフェレストランです。オーガニックやフレッシュな素材にこだわり、色鮮やかなフルーツをたっぷりと使用したパンケーキやワッフルは、地元ハワイのロコに長年愛され続けています。

「料理で大切な人を喜ばせたい」というオーナー・カイラの想いを大切に、素材選びから盛り付けまで丁寧に仕上げるスタイルがブランドの原点です。

日本では、千葉県浦安市の商業施設 イクスピアリ 内に店舗を構え、ハワイ本店の味をそのままにお楽しみいただけます。人気のパンケーキやワッフルはもちろん、エッグベネディクトなどのお食事メニューも充実しており、朝食からディナータイムまで幅広いシーンでご利用いただけます。

公式サイト :https://www.cafe-kaila.tokyoカイラ本店オーナーのミス・カイラハワイ本店

ハワイのハレアイナ賞について

カフェ・カイラ本店は、ハワイで最も権威あるグルメアワードとされる「ハレアイナ賞」において、数々の栄誉を受けています。

2011年の金賞受賞に続き、2013年から13年連続で金賞を受賞。

2025年には、

・ベストブレックファスト賞（金賞）

・ベストブランチ賞（金賞）

・ベストサービス賞（銀賞）

を受賞いたしました。

ハレアイナ賞は、1984年に創設された歴史ある賞で、ハワイの有力誌「ホノルル・マガジン」が主催しています。全29部門から構成されており、受賞店舗は地元読者の投票によって選出されるのが特徴です。そのため、本賞の受賞は、多くのロコの皆さまから日頃の味やサービスにご支持をいただいていることの一つの評価として受け止めております。

カフェ・カイラが受賞した「ベスト朝食賞」金賞につきましても、“ハワイの朝食文化の中で高い評価をいただいた”という大変光栄な結果であり、日頃よりご来店くださるお客様に支えられてきたことの積み重ねによるものと考えております。

これからも、一つひとつの料理とおもてなしを大切にしながら、皆さまに愛されるお店であり続けられるよう努めてまいります。