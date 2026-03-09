3/19(木)民泊セミナー。民泊開業と収益化済み民泊。少額からFIREを目指せる!不動産屋や仲介業者にカモられない投資家を多数輩出中『稼げる民泊YouTube』登録者3500以上の元銀行マンが伝授

株式会社ファイナンスアイ3/19(木)民泊セミナー。最短3年でFIRE!年間1,350万円を目指す!のれん代償却で節税効果アリの民泊。民泊投資家を多数輩出中『稼げる民泊YouTube』登録者3500以上の元銀行マンが伝授

観光庁の2026年度予算は前年度比2.4倍の1383億円、インバウンド市場の成長や観光業の活性化、地方誘客の推進に向けて、民泊市場は2030年の目標達成に向けて更なる成長が見込まれています。あまり知られていませんが、民泊投資市場には「既に儲かっている民泊」が流通しています。今から民泊投資を始める方は、昔のように一から民泊を開業するリスクを背負う必要がなくなりました。

株式会社ファイナンスアイ（本社：大阪府、代表取締役：田中琢郎）(https://financeeye.net/minpaku/)は、すでに収益を生んでいる民泊事業を購入する民泊投資を教え、これまで多くの『儲かる民泊投資家』を育成してきました。『会社員の副業や公務員でも、40代・50代でも遅くない、お金を働かせて最短3年でFIRE!年間1,350万円の不労所得を目指せる、銀行評価目線で投資先を選ぶ。収益化済み稼げる民泊投資よる資産形成セミナー（オンラインZOOM／大阪会場の同時開催）』(https://financeeye.net/minpaku/seminar1/)を、2026年3月19日（木）19時に開催します。

本セミナーでは、“既に稼いでいる実績のある民泊を買う”という新しい民泊投資の戦略と具体的な実践方法 を、元銀行マンで財務・融資・M&Aの専門家が解説します。成功するかどうか分からない、リスクの高い民泊開業と違い、すでに外注化で仕組化されていて利益を上げている実績が証明されている民泊を取得する事から、リスクを押さえて民泊で収益を得る事ができる新しい民泊投資です。不動産投資市場では融資市況の悪化で金利上昇と頭金が今まで以上に要求されている今、不動産投資を前に進めるための頭金を稼ぐ手段としても、収益化済み民泊への投資が注目されています。

3/19(木)に民泊セミナー開催！「会社員でも最短3年でFIREを目指せる。キャッシュリッチの民泊投資家を多数輩出中」(https://financeeye.net/minpaku/seminar1/)

主催：株式会社ファイナンスアイ

講師：代表取締役 田中琢郎（民泊投資・融資の専門家）

日時：2026年3月19日（木）19:00～21:00（18:30開場）

会場：オンライン（ZOOM）(https://u1.financeeye.net/event/Qm7sDzuKjRWP/register)／本社セミナールーム（事前予約制）

定員：50名（参加無料）

詳細：公式サイト(https://financeeye.net/minpaku/)

申込：公式サイトから申込はコチラ(https://financeeye.net/minpaku/seminar1/) 楽待から申込はコチラ(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=18641)

参加者特典｜アナタが買える最初の一棟目！『すでに稼いでいる実績のある民泊』を提案

参加者特典｜アナタが買える『すでに稼いでいる実績のある民泊』を提案

セミナー受講者は、講師の田中琢郎がアナタの資産状況や将来の資産形成の希望に合わせて、融資の活用や銀行評価目線で鑑定したアナタに合わせた最適な『既に稼いでいる実績のある”買える民泊”』プランの提案を受けられます。

今スグ『稼げる民泊の提案を受けたい方』はコチラから(https://u1.financeeye.net/r/SK94fZCVHZCe/register)

今の自分の資産状況から始められるFIREを具体化するロードマッププラン

セミナー受講者は、講師の田中琢郎から直接マンツーマンでアドバイスやセッションを受けられます。受講生の今の資産状況から将来に希望する資産形成を具体化するための、民泊投資や融資活用のロードマップの提案を受けられます。

不労所得を稼げる民泊投資とは？キャッシュを稼ぐ民泊投資(https://www.youtube.com/watch?v=Ao3nrSXYCLM)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Ao3nrSXYCLM ]

稼げる民泊を買って不労所得を得る！田中の民泊投資｜アナタだけの儲かる民泊も提案します #airbnb #民泊 #不労所得 #副業 #不動産投資(https://www.youtube.com/watch?v=Ao3nrSXYCLM)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=rto7DztMxFg ]

背景１.～日本政府が成長させる「インバウンド市場」と民泊

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=Qoo8B3keZi0 ]

日本政府は、2030年に向けてインバウンド市場を国家戦略として位置づけ、訪日外国人旅行者数・消費額の大幅な拡大を目指しています。それに伴い、ホテル・簡易宿所・民泊といった宿泊インフラの需要は、今後も中長期的に拡大していくことが見込まれています。特に都市部や観光地では、「ホテルだけでは供給が足りない」「長期滞在・グループ需要に対応しきれない」といった背景から、民泊の役割はますます重要になっています。こうした環境の中で、民泊は単なる副業ではなく、一つの“事業”として成立する市場へと進化しています。

2030年に15兆円へと成長目標を掲げる今が民泊投資のチャンス2030年に15兆円へと成長目標を掲げる今が民泊投資のチャンス

観光庁およびJNTO（日本政府観光局）の発表によると、2025年の訪日外国人数は4,000万人を超え、消費額は9兆円以上と、コロナ前を上回る回復を見せています。政府は2030年に6,000万人を目標に掲げ、宿泊需要の受け皿として民泊市場は2018年比で3倍に拡大。民泊M&A投資は、この成長波に乗りながら“不動産を持たない民泊経営”で高い利回りを狙える時代に突入しています。

【引用元・参考資料】観光庁「訪日外国人消費動向調査2025」、JNTO統計データ、民泊業界動向レポート2025（独自調査含む）

それでも「民泊開業」で失敗する人が多い理由[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=betbH-jwGFs ]

一方で、民泊投資の現場では、次のような課題も顕在化しています。

- 高額な初期費用をかけて開業したが、想定通りに稼働しない- 運営を外注した結果、利益がほとんど残らない- 収益実績が弱く、銀行から事業として評価されない- 次の不動産投資や資産形成につながらない

多くの場合、問題の本質は「収益実績のない状態から民泊を始めている」ことにあります。

民泊開業は実際には

- 立地- 運営体制- 価格戦略- 法規制対応

など、多くの不確定要素を抱えた“事業立ち上げ”です。そのため、これから民泊を始める人ほど、リスクを一身に背負う構造になりがちです。

解決策｜「すでに稼いでいる実績のある民泊を買う」という民泊M&A投資[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=Nrm3BS6stGg ]

そこで近年注目されているのが、すでに黒字化している民泊事業を購入する民泊M&A投資 です。この手法では、次のような特徴があります。

- 実際の売上・利益データを確認した上で投資判断ができる- すでに運営体制が整っているため、ゼロから立ち上げる必要がない- 事業としての実績があるため、銀行評価につなげやすい

簡単に言えば、「自分で働かなくても、毎月キャッシュを生み出す仕組みを、すでに完成した形で手に入れる」という投資モデルです。それがたまたま「民泊事業」という形をしている、というだけなのです。

背景２.～不動産投資家が直面している「今の現実」

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=mVNESDVxCMc ]

近年、不動産投資を取り巻く融資市況は大きく変化しています。金利上昇や金融機関の審査厳格化により、不動産投資家にはこれまで以上に多額の自己資金（頭金）が求められる状況となっています。その結果、

- 良い物件があっても頭金が足りず進めない- 融資が止まり、投資戦略が一時停止している- 現金を減らしたくないため、次の一棟に踏み切れない

といった悩みを抱える投資家が急増しています。

解決策｜「頭金を稼ぐための民泊投資」という発想

こうした状況の中で注目されているのが、不動産を買う前に、“現金を生み出す事業”を先に持つという考え方です。成長著しいインバウンド市場において、すでに利益を生み出している民泊事業が、事業売却（M&A）として市場に出ているケースが増えています。

これらの民泊事業は、

- すでに売上・利益が出ている- 運営体制が整っている- 比較的少額から取得できる

という特徴があり、自ら労働せずに毎月キャッシュを生み出す仕組みとして機能します。

不動産投資を進めるための「キャッシュエンジン」を作る

民泊M&A投資は、「民泊をやりたい人のための投資」だけではありません。不動産投資を前に進めるために、頭金を稼ぐためのキャッシュエンジンとして活用できる投資手法です。

- 本業の収入に依存しない- 不動産を売却せずに現金を積み上げられる- 次の融資・次の投資につなげやすい

という点で、融資市況が厳しい今の不動産投資家と非常に相性が良い戦略と言えます。

セミナー内容｜銀行評価目線で学ぶ「民泊を買う投資」

本セミナーでは、3年後のFIREをゴールに置いた場合に、

- 最初の民泊投資一棟目で何を重視すべきか- どの段階で投資フェーズを切り替えるのか- 銀行評価を意識しながら、どのように民泊投資を積み上げていくのか

といったポイントを、「3年間の投資ロードマップ（グランドデザイン）」という形で整理して解説します。単発の利回りや運営や立地のエリア論ではなく、次の一手につながるかどうか・融資評価を受けられるかどうか・FIREに近づく資産かどうかという視点で民泊事業を評価する考え方が特徴です。

皆さんが知っている民泊セミナーは「投資家向け」ではなかった

現在、開催されている多くの民泊セミナーは、「民泊の開業方法」・「民泊の運営ノウハウ」・「民泊の集客・清掃・代行の仕組み」といった 「民泊事業者目線」 の内容が中心です。

これは民泊を始めるうえで有益な情報である一方、「投資家として民泊を見る視点」── すなわち、

- その民泊は本当にキャッシュを生むのか- 再現性はあるのか- 出口（売却）は描けるのか- 次の投資につながるのか

といった観点は、ほとんど語られてきませんでした。

本当にキャッシュを生む民泊投資の答えは「すでに稼いでいる民泊を買う」こと

民泊投資の魅力は、比較的少額の投資でキャッシュフローを生み出せる可能性にあります。しかし、本当にキャッシュを生み続ける民泊投資を実現するには、「これから稼げるはずの民泊」をゼロから作ることではなく、「すでにキャッシュを生んでいる民泊事業を取得する」という投資判断が重要になります。

本セミナーでは、

- 収益化済み民泊を「投資対象」としてどう見るか- 表面利回りではなく、投資家が見るべき本当の指標- 民泊を“一度きりの事業”で終わらせない資産形成戦略- 最短3年で次の投資につなげるキャッシュリッチ戦略

について、投資家目線で体系的に解説します。

■「お金を働かせて不労所得を得たい」投資家向けの民泊投資セミナー

本セミナーは、以下のような内容を扱うものではありません。

- 民泊の始め方・開業手続き- どのエリアが儲かるか- 集客や売上アップのテクニック- 日々の民泊運営ノウハウ

お金を働かせてFIREを目指す投資家にとって、これらの事項は『すでにクリアされているべき前提条件』です。資産価値（事業価値）のある民泊とは、運営が自走し、投資家自身が手を動かす必要のない状態で成立している事業です。

本セミナーでは、そうした資産価値のある民泊事業をどのように見極め、どの順番で取得していくべきか という投資戦略を、具体的な実際に買える収益化済み民泊物件を紹介しながらお伝えします。

■ 「民泊を始める人」ではなく「民泊投資で成功したい人」へ

3/19(木)に民泊セミナー開催！「会社員でも最短3年でFIREを目指せる。キャッシュリッチの民泊投資家を多数輩出中」(https://financeeye.net/minpaku/seminar1/)

- FIREに興味はあるが、仕事を辞めるリスクは取りたくない会社員の方- 不動産投資セミナーに参加したことがあり、次の投資戦略を探している方- 民泊投資に興味はあるが、ゼロから開業することに不安を感じている方- 副業ではなく、資産形成として民泊を活用したい方- すでに民泊を運営している、または開業を検討している方- 副業で安定した現金収入を作りたい方- 株式投資・投資信託・FX・暗号資産などの投資経験者- 不動産投資をしている、または検討している方- 将来に向けて資産運用を本格化したい方- 頭金不足で不動産投資に踏み出せずにいる方

主催：株式会社ファイナンスアイ

講師：代表取締役 田中琢郎（民泊投資・融資の専門家）

日時：2026年3月19日（木）19:00～21:00（18:30開場）

会場：オンライン（ZOOM）(https://u1.financeeye.net/event/Qm7sDzuKjRWP/register)／本社セミナールーム（事前予約制）

定員：50名（参加無料）

詳細：公式サイト(https://financeeye.net/minpaku/seminar1/)

申込：公式サイトから申込はコチラ(https://u1.financeeye.net/event/Qm7sDzuKjRWP/register) 楽待から申込はコチラ(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=18641)

講師プロフィール：大手メガバンク出身・民泊M&Aと融資の専門家・田中琢郎

講師プロフィール：大手メガバンク出身・民泊M&Aと融資の専門家・田中琢郎日本全国100件以上の民泊投資を鑑定した実績

田中 琢郎（たなか たくろう）｜株式会社ファイナンスアイ 代表取締役

元メガバンク法人融資担当。上場企業の財務・M&A部門を経て2014年に独立。

創業以来、1万件超の融資・M&A支援実績を持ち、コロナ禍でも支援先の倒産率0％を達成。

民泊M&A・スモールM&A分野では1,000名以上の投資家支援実績を持つ。融資支援では約30年の経験を持つ。

経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録、バトンズ認定DD調査人／パートナー。

現在は民泊M&Aを中心とした再現性の高い資産形成モデルを提供し、「不動産融資が止まっても進める」新時代の資金調達支援を全国で展開中。

■『田中の民泊投資』解説動画(https://www.youtube.com/watch?v=wnxyy8WpJW8)

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=wnxyy8WpJW8 ]

■セミナーで紹介している『先輩民泊オーナーが成功させた収益化済み民泊』の一例(https://www.youtube.com/playlist?list=PL9KUR9oqD_vNqLYvhQW1-Nkle72gvnLB0)

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=EB1cVlml9-w ]

毎月112万円・利回り83％!東京都三軒茶屋の儲かる民泊-40｜3年後に112万円現金増。民泊開業なら3年でFIREを目指すキャッシュリッチ民泊資産投資 #民泊 #不労所得 #airbnb #副業(https://www.youtube.com/watch?v=EB1cVlml9-w)

田中の民泊投資で民泊を始めた方の事例を掲載中。様々な職業の方が民泊で資産形成を始めています

- タクシードライバーが毎月16万円の不労所得を実現｜実績ある民泊を買うだけの安全投資
- 飲食店勤務でもできた！"実績ある民泊を買うだけ"で月17万円の不労所得を得た成功事例
- 工場勤務の会社員が毎月18万円の不労所得を実現｜"実績ある民泊を買う"だけの安全投資とは
- 夜勤続きの介護職が、収益実績のある民泊M&Aで毎月16万円を確保
- 不動産投資の頭金が貯まらない会社員が、収益化済み民泊M&Aで毎月18万円の副収入を確保した方法｜民泊開業の成功事例
- 副業禁止の会社員が妻と始めた民泊M&Aで毎月22万円の不労所得を実現

田中民泊投資｜民泊を買うのも売るのも融資も学ぶのも

田中の民泊投資では、収益化済み・運営実績のある稼働中の民泊事業を少額資金から買う方法から売却イグジット、資産拡大のための融資戦略まで民泊M&A投資の全てに対応しています。

■田中の民泊M&A投資 公式サイト

https://financeeye.net/minpaku/

https://financeeye.net/minpaku/rkmc/

株式会社ファイナンスアイの会社概要

会社名：株式会社ファイナンスアイ（※経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録制度登録済）

住所：大阪府大阪市中央区平野町2丁目2－12

代表取締役：田中 琢郎（※日本で唯一の民泊M&A×融資を支援する専門家）

事業内容：

民泊投資・民泊M&Aの支援サービス

民泊投資やM&Aを学べる学校

民泊M&A仲介支援サービス

M&A・起業家・経営者向けのYouTubeチャンネル｜ファイナンスアイ

初心者にも分かりやすい～田中のM&A鑑定｜YouTubeチャンネル

M&A支援のサブスク型伴走支援サービス【サブスクM&A】

M&Aの事業評価およびDD（デューデリジェンス）の支援

M&A支援・仲介支援・アドバイザーリーコンサルティング

財務支援コンサルティング、経営支援コンサルティング

資金調達・創業融資の支援コンサルティング

セミナー、イベント、スクール等の教育研修サービス

