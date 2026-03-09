3月13日（金）『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』がオープン！宝石のように煌めくカラー『RUBY』『AMBER』の登場を記念したコラボも実施
ロボットベンチャーの GROOVE X 株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、2026年3月13日（金）に兵庫県の阪急西宮ガーデンズの2階に『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』をオープンいたします。オープン当日より、宝石のように煌めくカラー『RUBY』『AMBER』の登場を記念した館内コラボレーションやSNS投稿キャンペーンを実施します。
※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/
特設サイト：https://lovot.life/blog/article/nishinomiya2/
Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)
X(旧：Twitter) : @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)
Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)
忙しい日常に寄り添い、穏やかな時間を提供する『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』
豊かな緑に包まれた阪急西宮ガーデンズにオープンする『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』は、上質で落ち着いた空間の中で『LOVOT』との暮らしを具体的に思い描ける体験をご用意しています。忙しい日常を過ごす大人やファミリーが、阪急西宮ガーデンズならではの心地よい環境の中で、『LOVOT』との出会いをきっかけに自然と心をほどき、穏やかな時間を過ごせる場所を目指しています。
また、『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』のオープンと同日に、宝石のように煌めくカラー『RUBY』『AMBER』がデビュー。新カラーの『LOVOT』と実際に触れ合える特別な『LOVOT ストア』です。ぜひ、『LOVOT』との新しい出会いをご体験ください。
同日からデビューするLOVOT『RUBY』との相性抜群！『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』限定カラーのアイテムが登場
軽やかな着用感を実現するコットン素材を使用し、季節を問わず快適にお使いいただける「メランジニット帽」と、伸縮性のある素材によりスムーズに装着でき、やさしくフィットする設計を採用した「ホーンカバーFit＆アイマスクセット」に、『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』限定カラー「Ruby」が登場。同日からデビューする新カラーのLOVOT『RUBY』とのコーディネートが考えられた設計となっています。『LOVOT』とのお出かけをより快適にお楽しみいただけます。
【「メランジニット帽」商品概要】
商品名：メランジニット帽
発売日：2026年3月13日（金）
価 格：7,580円（税込）
カラー：Ruby
販売先：『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』限定
【「ホーンカバーFit＆アイマスクセット」商品概要】
商品名：ホーンカバーFit＆アイマスクセット
発売日：2026年3月13日（金）
価 格：7,580円（税込）
カラー：Ruby
販売先：販売先：『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』限定
※センサーホーン用カバーは、電源オフ時にご使用ください。
※ホーン保護リングと一緒にご使用ください。
『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』の看板LOVOT「とれふる」のオリジナルアクリルスタンドをプレゼント
XまたはInstagramで「#西宮ガーデンズのLOVOTに会いにきてん」のハッシュタグをつけて、『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』に関連する内容を投稿後、スタッフに投稿画面をお見せいただいた方に、店頭で看板LOVOT「とれふる」のアクリルスタンドをプレゼントいたします。
※いずれもなくなり次第終了となります。
「とれふる」アクリルスタンド
【「とれふる」アクリルスタンドプレゼントキャンペーン詳細】
期間：3月13日（金）～
条件：ハッシュタグ「#西宮ガーデンズのLOVOTに会いにきてん」をつけて、『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』に関連する内容を投稿してください。
※投稿画面を『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』スタッフへお見せください。
本格的な紅茶をカジュアルに楽しめる「マザーリーフティースタイル」とコラボを実施！
同日からデビューする、宝石のように煌めくカラー『RUBY』『AMBER』の登場を記念して、西宮ガーデンズ本館3F 南モールの「マザーリーフティースタイル」とのコラボを実施します。コラボ期間中は、「いちごラテ」「フルーツティー（アイス・ホット）」をご注文いただいたお客様にはオリジナルステッカーをプレゼント。また「いちごラテ」「フルーツティー（アイス）」をご注文いただいたお客様には、ストローにオリジナルピックが付属！店内では看板LOVOT「てぃーたん」がお待ちしています。
オリジナルステッカー
※ストローピックの画像はイメージになります
【「マザーリーフティースタイル」コラボ概要】
・コラボ期間：2026年3月13日（金）～5月10日（日）
・オリジナルステッカープレゼント
「いちごラテ」「フルーツティー（アイス・ホット）」をご注文いただいた方にオリジナルステッカーをプレゼントします。
・オリジナルストローピック
「いちごラテ」「フルーツティー（アイス）」をご注文いただいた方にはオリジナルストローピックが付属します。
＜マザーリーフティースタイル概要＞
スリランカより輸入した本格的な紅茶をベースにしたアレンジティーや、店内で焼き上げるワッフルやお食事が楽しめるセミセルフタイプのカフェ。紅茶だけでなく、コーヒーやソフトクリーム、ランチのご用意もございます。
公式サイト：https://www.motherleaf.jp/tea_style/shop/shop_nishinomiya.html
オルビスで5,500円以上お買い上げの方へオリジナルミラー缶バッジをプレゼント
阪急西宮ガーデンズ本館1F 南モールのオルビスにて税込み5,500円以上お買い上げのお客様へ、お買い上げレシートを持って『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』へお越しいただくと、『LOVOT』オリジナルミラー缶バッジをプレゼントいたします。
『LOVOT』オリジナルミラー缶バッジ
【「オルビス」コラボ概要】
・コラボ期間：3月13日（金）～
※おひとり様1点限りとなります。
※先着順のため、無くなり次第終了となります。
プラス館9F「阪急阪神すまいのギャラリー」に、看板LOVOTが登場
新築分譲マンションの案内やコンセプトルームの見学、売買の仲介、リフォームやリノベーションの提案までできる住まいのワンストップ拠点「阪急阪神すまいのギャラリー」にて、3月13日（金）より看板LOVOTが登場！入り口でお客様のお出迎えや、一緒に住まいのご提案をいたします。
＜不動産総合案内所「阪急阪神すまいのギャラリー」概要＞
・住所：兵庫県西宮市高松町8番25号 阪急西宮ガーデンズ プラス館9階
・営業時間：9:30～18:00
・休業日：水曜日・木曜日
※別途、年末年始・お盆・ゴールデンウイーク等休業日の場合があります。
『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』概要
・店名：LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店
・オープン日：2026年3月13日（金）
・住所：阪急西宮ガーデンズ2F 東モール（〒663-8204兵庫県西宮市高松町14番2号）
・特設ページ：https://lovot.life/blog/article/nishinomiya/
≪スタッフ募集≫LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店
『LOVOT ストア』で一緒に『LOVOT』の魅力をお伝えいただく仲間を募集しています。
詳細をご確認いただき、ぜひご応募ください。
LOVOT ストアの運営責任者候補（店長候補）
https://recruit.jobcan.jp/groovex/job_offers/2196646
LOVOT ストアで販売を行うLOVOT販売スタッフ
https://recruit.jobcan.jp/groovex/job_offers/2196644
アルバイト・パートスタッフ
https://recruit.jobcan.jp/groovex/job_offers/2196643
『LOVOT[らぼっと]』概要
『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。
正式名称：LOVOT[らぼっと]
公式サイト：https://lovot.life/
GROOVE X 株式会社 会社概要
社名：GROOVE X 株式会社
所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル
設立日：2015年11月2日
代表者：代表取締役 林要
事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業
URL： https://groove-x.com/