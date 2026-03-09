英語学習者の“アウトプット不足”に応える QQEnglish、英語交流イベントを東京で3月13日に開催

株式会社QQ English

株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光）は、英語学習者が英語で交流を楽しむコミュニティイベント「QQE-Table」のリアルイベントを、3月13日(金)19時30分から東京・新宿のQQEnglishオフィスにて開催します。「QQE-Table」は、英語学習者同士が英語で交流できるイベントとして企画されたコミュニティ企画です。英語を勉強しているものの「実際に英語を使う機会が少ない」という学習者の課題に応えるため、英語での会話を楽しめる交流の場を提供します。当日は、英語学習者同士の交流に加え、QQEnglishのスタッフも参加し、英語初心者でも安心して会話に参加できる環境を用意します。

開催の背景

近年、オンライン英会話の普及により、英語学習のハードルは大きく下がりました。

自宅から気軽に英語レッスンを受けられる環境が広がる一方で、「学んだ英語を実際に使う機会が少ない」という課題も多くの学習者から聞かれます。

英語学習を継続するためには、インプットだけでなく、英語を実際に使う「アウトプット」の機会が重要です。QQEnglishでは、英語を勉強するだけでなく、英語でコミュニケーションを楽しむ機会を増やすことを目的として英語交流イベント「QQE-Table」を企画しました。

これまでオンラインイベントを中心に開催してきましたが、英語学習者同士が直接交流できる機会を求める声も多く寄せられています。

こうした背景を受け、今回、東京・新宿のQQEnglish東京オフィスでリアルイベントを開催することとなりました。

イベントの特徴

英語初心者でも参加しやすい交流イベント

イベントでは、少人数のグループに分かれ、トークテーマに沿って英語で会話を楽しみます。会話のテーマが用意されているため、「何を話せばいいかわからない」という不安を感じることなく参加できます。英語学習や英語交流イベントが初めての方でも安心して参加できる内容となっています。

英語学習者同士の交流

英語を学ぶ仲間と交流することで、英語学習のモチベーション向上にもつながります。

カジュアルな雰囲気

お仕事帰りにふらっと立ち寄れる、リラックスした交流会です。

イベント概要

過去に開催した名古屋での英語交流会イベントの様子

日時：2026年3月13日（金）19時30分～20時30分

場所：QQEnglish 新宿オフィス（PMO西新宿 9階）

内容：トピックに沿ったフリートーク、交流ゲーム（アイスブレイク）など

参加費：無料

対象：20歳以上の方

定員：40名

持ち物：お飲み物（軽食の持ち込みもOK！ ※匂いの強いものはご遠慮ください）

QQEnglishとは

QQEnglishの教師たち

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。

同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。

英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。

オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。

子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

QQEnglish公式サイト（オンライン英会話）

https://www.qqeng.com/

QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/

QQEnglish YouTube

https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos