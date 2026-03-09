人気オンラインゲームにおけるチート検索動向を調査

Surfshark B.V.

サイバーセキュリティ企業であるSurfsharkは、人気の高いオンラインマルチプレイヤーゲーム15タイトルを対象に、チート（不正行為）に関する検索動向を分析しました。調査(https://surfshark.com/ja/blog/cheating-in-online-games)の結果、ゲームコミュニティにおいてチート関連ツールがサイバーセキュリティリスクを高める可能性があることが明らかになりました。

- Call of Dutyがチート関連検索数で最多プレイヤー1,000人あたりのチート関連検索数は、『Call of Duty』が66件で最多となりました。次いで『ロケットリーグ』が59件、『レインボーシックス シージ』が53件という結果でした。- カーネルレベルのアンチチートは抑止効果が高い傾向OSの中核で動作する「カーネルレベル」のアンチチートを採用しているゲームでは、チート関連検索数はプレイヤー1,000人あたり平均20件でした。一方、ユーザーレベルのアンチチートを採用するゲーム（ロケットリーグ、マーベル・ライバルズ、Dota 2など）では平均35件となり、より高い検索関心が確認されました。- 人工知能（AI）ツールを利用した新たなチート手法が拡大これまで「チートが困難」とされていたゲームでも、AIツールを利用した不正行為が増加しており、チート手法が新たな進化の段階に入っていることが示唆されています。

サイバーセキュリティ企業であるSurfsharkが実施した新たな調査(https://surfshark.com/ja/blog/cheating-in-online-games)では、人気オンラインマルチプレイヤーゲーム15タイトルを対象に、チート（不正行為）に関する検索関心を分析しました。その結果、不正な優位性を得るために利用されるマルウェアが、ゲームコミュニティに深刻なサイバーセキュリティ上の脅威をもたらしている実態が明らかになりました。調査によると、チート関連の検索数が最も多かったのは『Call of Duty』で、プレイヤー1,000人あたり66件でした。次いで『ロケットリーグ』がプレイヤー1,000人あたり59件、『レインボーシックス シージ』がプレイヤー1,000人あたり53件で3位となっています。

本調査では、アクション志向のゲームが最もチートへの関心を集めていることも示されました。これらのジャンルでは、チート関連検索がプレイヤー1,000人あたり平均40件となっており、バトルロイヤル（1,000人あたり28件）やシューティングゲーム（1,000人あたり23件）を上回っています。一方で、MOBA（マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ）のような戦略性の高いジャンルでは、検索数はプレイヤー1,000人あたりわずか0.3件にとどまりました。これは、ゲームの複雑なメカニクスが従来型のチート行為を抑制している可能性を示唆しています。

Surfsharkの最高セキュリティ責任者（CSO）であるトマス・スタムリス（以下、同氏）は、次のように述べています。

「『手軽に勝ちたい』という誘惑は、プレイヤーを破滅的な道へと引きずり込みかねません。チートツールを求めて自らインストールする際、多くのプレイヤーはセキュリティソフトを切り、PCの管理者権限まで渡してしまいます。これは自ら、高度な情報窃取型マルウェアや遠隔操作ウイルス（RAT）のためにドアを開けているようなものです。結果としてゲームコミュニティはハッカーの格好の餌食となり、チート行為は単なる規約違反を超え、自らの身を危険にさらす重大なセキュリティリスクへと変貌しています」

カーネルレベルのアンチチートソフトは有効なのか？

調査では、カーネルレベルのアンチチートソフトウエアがチート行為の抑止に一定の効果を持つことが示されています。コンピューターのオペレーティングシステム（OS）の中核部分で動作するこの高度なアンチチートを導入しているゲームでは、チート関連の検索数はプレイヤー1,000人あたり平均20件にとどまりました。これは、ユーザーレベルのアンチチートソフトを採用しているゲーム（ロケットリーグ、マーベル・ライバルズ、Dota 2など）の1,000人あたり35件と比較して、明らかに少ない結果となっています。

カーネルレベルのアンチチートシステムは、システムに対する高い権限を持つため、ユーザーレベルのシステムでは検出できない隠されたプロセスやドライバーレベルの改ざんを検知できます。そのため、従来型のチート手法に対してより強力な対策となります。

一方で、同氏は、カーネルレベルのアンチチートが一定の効果を示している一方で、プライバシー上のリスクも伴うと指摘しています。

「これらのプログラムは、プレイヤーのハードウエアやシステムメモリに対して、制限のない極めて高い権限で動作します。この権限はチート検知において強力な武器となる一方で、万が一悪用されたり脆弱（ぜいじゃく）性が突かれたりすれば、被害の規模を際限なく広げてしまうという危うさをはらんでいるのです」

AI時代におけるチートの実態

AIの急速な普及により、チートの手法も大きく変化しつつあり、高度なアンチチート対策を講じているゲームでさえ新たな課題(https://wired.jp/article/cheaters-hacked-an-ai-bot-and-beat-the-rocket-league-elite/)に直面しています。物理演算をサーバー側で管理する仕組みによって、チートが困難として知られる『ロケットリーグ』ですが、今回の調査ではチート関連の検索数がプレイヤー1,000人あたり59件と、全体で2番目に多い結果となりました。この高い検索数は、従来型のハックが技術的に難しい場合、プレイヤーが高度なAI駆動のボットや予測スクリプトに関心を向け始めているという大きな変化を示しています。

同氏は次のように述べています。

「これらの検索の多さは、『ハックできない』とされる環境であっても、プレイヤーが自動化されたプレイによる上達を求めている可能性を示しています。従来のチートとは異なり、こうしたAIツールは物体検出アルゴリズムを利用し、ゲーム画面を解析して最適なショットを計算します。さらに重要なのは、人間の操作入力を模倣できる点です」

同氏は、現在のオンラインゲーム業界が、サイバーセキュリティ分野と同様の構図の戦いに直面していると指摘します。そこでは、AIがチート開発者とゲーム開発者の双方に利用されているといいます。

「これは、サイバーセキュリティ専門家とハッカーの間で長年続いてきた攻防と非常によく似ています。ゲーム業界では、開発スタジオがAIを活用したアンチチートエンジンをテストしており、複数の試合にわたるプレイヤーの行動を分析してチートパターンを検出しています。しかし同時に、AIを利用したチートも進化を続けているため、ゲーム開発者はゲームの公平性を維持し、不正行為を防ぐために継続的な技術革新を行う必要があります」

方法と情報源

調査期間： 2026年1月2日～2026年2月24日

世界的な人気とアクティブプレイヤー数（定期的にログインしゲームをプレイしているユーザーの人数）のランキングに基づいて、15の対戦型マルチプレイヤー機能を備えたオンラインPCビデオゲームのリストが、主にSteamチャートやその他の業界市場データを利用して作成されています。

世界的な検索数データは、Ahrefsの検索分析プラットフォームを使用して2026年2月に取得されたものであり、直近12か月間の平均月間検索ボリュームに基づく世界的な検索数を指します。

特に不正行為への関心を特定するために、検索データの対象は4つの主要な検索意図の高いキーワードに限定されました。各タイトルごとに、データセットには以下の合計ボリュームが含まれています：[Game Name] + ハック、[Game Name] + チート、[Game Name] + ウォールハック、[Game Name] + エイムボット。ゲームの正式名称では検索結果が得られなかった場合、そのゲームの一般的な略称を使用しています。

キーワード検索データとの時系列的な一貫性を維持するために、可能な限り最大12か月間の履歴データを使用して平均月間プレーヤー数を計算しました。最新のリリースを評価するにあたり、最も安定した代表的な平均値を得るために、使用可能な範囲で過去データを活用しました。データは2026年2月に取得されたものです。

次に、合計月間検索ボリュームを推定月間プレイヤー数で割ることにより、不正行為関心比率を計算しました。これは、同じゲームを共有するプレイヤーの検索圧力（キーワードで検索上位を取るための難易度）を測定します。ベンチマークおよび比較分析用にデータをより解釈しやすくするため、元の比率を1,000倍することで、1,000単位あたりの基準に換算しています。測定の単位として、個人レベルの確率ではなくコミュニティのプレイヤー全体の比率を使用しています。

一次計算の後、さらに次のようにゲームを分類しました：

ゲームのタイプ：ゲームプレイタイプ（アクション、バトルロイヤル、マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ（MOBA）、およびシューティング）の4つのグループに分類し、ジャンル固有の不正行為の動機を特定します。

アンチチートアーキテクチャ : 防御レベル（カーネルレベル対ユーザーレベル）によって分類し、防御強度とプレイヤーの検索意図との関係を観察します。データは、LevvvelデータベースとSteamの情報を照合することによって収集されました。

本調査の詳細な研究資料については、こちらをご覧ください(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y2-xlH0z5oyRVU0Lx9F0CQUkYBbyS7YsbWwbTwgSVdE/edit?gid=1153571658#gid=1153571658)。

