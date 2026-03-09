【かっぱ寿司】春の集まりや“母の日”に。「中とろ」「真鯛」「いくら」「上煮穴子」と“春の彩り”が詰まった期間限定お持ち帰り『春の華やか１１種セット』が新登場！「オードブル」「プレミアムプリン」も！
コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年3月19日（木）～6月10日（水）予定にて、期間限定お持ち帰り商品『春の華やか11種セット』や『華やかごちそうオードブル』をかっぱ寿司全店で販売いたします。
春は門出や新生活が始まり、ご家族やご友人と集まる機会が増える華やかな季節です。そこでかっぱ寿司では、春の食卓を彩る期間限定のお持ち帰り商品『春の華やか11種セット』をご用意しました。
店内で丁寧に切り付けた『中とろ』と『活〆真鯛』は、ネタ本来の旨みと食感を最大限に引き立てています。『中とろ』は、とろけるような味わい、『活〆真鯛』は上品な甘みと程よい歯ごたえをそのままにご提供。春の訪れを感じる贅沢な味わいをお楽しみいただけます。さらに、ぷちぷち食感の『いくら』、ふっくら香ばしい『上煮穴子(ハーフ)』、そしておこさまにも人気の『特盛ねぎとろ』など、お寿司好きの方にもご満足いただける豪華ラインアップで、春の団らんを華やかに演出します。
また、ご家族やご友人との食卓にぴったりな、おこさまから大人まで楽しめる『華やかごちそうオードブル』をご用意。さらに、店内仕込みの『お持ち帰り用 茶碗蒸し』や、店内で揚げた『お持ち帰り用 とろ～り大玉揚げたこ焼き(３個)』『お持ち帰り用 二段仕込みの醤油とり唐揚げ(３個)』、とろける口どけで人気の『お持ち帰り用 プレミアムプリン』もおすすめです。『お持ち帰り用 プレミアムスイーツBOX』は、人気のプレミアムプリンと、いちご練乳の杏仁豆腐をセットにした満足BOX。手土産や家族団らんにぴったりで、単品で購入するより100円（税込）お得な商品です。ちょっとした集まりにも嬉しい逸品です。
かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。
【『春の華やか11種セット』販売概要と商品詳細】
・予約受付開始日：2026年3月9日（月）
・販売期間：2026年3月19日（木）～6月10日（水）予定 （※一部先行販売商品含む）
・販売店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗を除く）
・URL：https://www.kappasushi.jp/cp/spring-takeout
※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。
※一部店舗では価格が異なります。 ※掲載写真はイメージです。
※ご注文は店頭、かっぱ寿司公式アプリ、WEB予約サイトから受け付けいたします。
※公式アプリ：https://www.kappasushi.jp/support/app
※ご注文WEBサイト：https://takeout.kappasushi.jp/main/
■販売価格
1人前（11貫）：1,420円（税込）～
2人前（22貫）：2,840円（税込）～
3人前（33貫）：4,260円（税込）～
4人前（44貫）：5,680円（税込）～
5人前（55貫）：7,110円（税込）～
■内容
中とろ、活〆真鯛、サーモン、とろサーモン、さより、平貝、えんがわ、えび、いくら、特盛ねぎとろ、上煮穴子(ハーフ)
【『春の華やか11種セット＆プレミアムプリン』(1人前～5人前)も販売！】
WEB・アプリご注文限定！
■春の華やか11種セット＆プレミアムプリンセット
■販売価格
1人前（11貫＋プレミアムプリン1個）：1,840円（税込）～
2人前（22貫＋プレミアムプリン2個）：3,680円（税込）～
3人前（33貫＋プレミアムプリン3個）：5,520円（税込）～
4人前（44貫＋プレミアムプリン4個）：7,360円（税込）～
5人前（55貫＋プレミアムプリン5個）：9,200円（税込）～
※三俣店では販売しておりません。
【『華やかごちそうオードブル』(2～3人前)ちょっとした集まりにも！】
■販売価格
2,670円(税込)～ ※2～3人前
■内容
とろ～り大玉揚げたこ焼き、だし巻き玉子、ごちそうハンバーグ、
特盛フライドポテト、とり唐揚げ、玉ねぎ天
※ケチャップ・マヨネーズ・ソース付
ご家族やご友人が集まる食卓をぐっと華やかにする、満足感たっぷりの『華やかごちそうオードブル』。大玉揚げたこ焼きや、食べ応えあるハンバーグや、特盛のフライドポテトなど、人気メニューをぎゅっと詰め込みました。おこさまから大人まで楽しめる味わいで、ホームパーティーや週末のごちそうにぴったりです。
【あと一品やお土産に！人気のサイドメニュー＆スイーツを単品で】
サイドメニューやスイーツも充実！店内仕込みの「茶碗蒸し」や、店内で揚げた「とろ～り大玉揚げたこ焼き(３個)」「二段仕込みの醤油とり唐揚げ(3個)」、とろける口どけで人気の「プレミアムプリン」もおすすめです。「プレミアムスイーツBOX」は、人気の「プレミアムプリン」と「いちご練乳の杏仁豆腐」をセットにした満足BOX。手土産や家族団らんにぴったりで、単品で購入するより100円（税込）お得な商品です。ちょっとした集まりにも嬉しい逸品です。
お持ち帰り用
茶碗蒸し
税込260円～
※具材にえびを使用しています
お持ち帰り用
とろ～り 大玉揚げたこ焼き(3個)
税込280円～
お持ち帰り用
二段仕込みの醤油とり唐揚げ(3個)
税込360円～
お持ち帰り用
プレミアムプリン
税込420円
※三俣店では販売しておりません。
プレミアムスイーツBOX
税込2,300円
プレミアムプリン3個｜いちご練乳の杏仁豆腐3個
※三俣店では販売しておりません。
※先行販売商品
人気の「プレミアムプリン」と「いちご練乳の杏仁豆腐」をセットにした満足BOX。手土産や家族団らんにぴったりで、単品で購入するより100円（税込）お得な商品です。ちょっとした集まりにも嬉しい逸品です。
単品ご注文より100円（税込）お得！
【お持ち帰りのご予約も簡単！便利でお得なかっぱ寿司アプリ！ 】
平日お受け取りのみ対象、 アプリにてお持ち帰り
１００円ＯＦＦクーポンも配信中！
会員登録（無料）を行っていただくと、
かっぱ寿司をもっと便利にお楽しみいただけます。
URL: https://www.kappasushi.jp/support/app
1.事前に店舗予約で、スムーズにお席にご案内
2.お持ち帰り予約も簡単！WEB決済でお受取りもラクラク
3.お得なクーポンを不定期で配信
4.新メニュー情報やキャンペーン情報をいち早くゲット
リリース内画像：https://x.gd/UKPtM