3月13日（金）11時にCAMPFIREにて登場：アウトドアでも日常でも。「YS11PRO」着火機能内蔵スマートウォッチ。今すぐ事前登録最大40％OFF！

合同会社0＆1

【プロジェクト公開日時】3月13日（金）11時

【プロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/922253/view(https://camp-fire.jp/projects/922253/view)

詳細を見る :https://camp-fire.jp/projects/922253/view今すぐ事前登録最大40％OFF！

1.革新の着火機能

（1）あらゆるシーンで、確かな火を手元に

タバコやアウトドア料理はもちろん、キャンプファイヤーや緊急時の灯りとして。日常のちょっとした瞬間から、野外での本格的なアウトドアまで、これ一本で対応する利便性は、まさに「最強の相棒」と呼ぶにふさわしいものです。

（2）1回の充電で、200回の確かな着火

満充電状态下で、実に200回以上もの連続着火が可能です。週末のキャンプ旅行など、長期のアウトドアシーンでも充電切れの不安を軽減。日常的な使用においては、ほぼ気にする必要のない、頼もしいバッテリー性能を実現しました。

（3）耐久性も安全性も、妥協しない

私たちは製品の耐久性と安全性に妥協しません。60,000回を超える過酷な着火テストを繰り返し実施し、長期使用に耐えうる信頼性を実証しました。これは単なる数字ではなく、ユーザーに何度でも確実な火を提供するという、私たちの固い約束です。

（4）天候を選ばない、タフな着火性能

防水・防塵構造を採用しているため、突然の雨や湿気の高い環境、埃の多い場所でも、その性能は安定しています。アウトドアで最も重要な「どんな時でも確実に作動する」という信頼性を、この着火機能は実現しています。

2.毎日の健康管理

第5世代の心拍・血中酸素センサーは、新レイアウトと改良された運動アルゴリズムにより、あらゆる活動中でも、より速く、より正確な身体データを提供します。

3.様々なアクティビティ

多彩な専門的スポーツモードを搭載。あらゆる活動中のデータをリアルタイムで記録し、腕時計で簡単に確認できます。無理なく、安全に、効果的に運動を継続でき、あなたの目標達成をしっかり支えます。

4.多彩なスマート機能

日常生活をより便利に、効率的に。

「YS11PRO」着火機能内蔵スマートウォッチ 動画公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=a2eARSLs47w ]

