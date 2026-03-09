【いつでも、どこでも、NEWスタイル♪】手軽に楽しめる新カテゴリー「サクッとケンタ」シリーズが登場！「まるかじりケンタ」「カーネルクランチポテト」3月11日(水)から数量限定で発売！

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(社長：遠藤 久、本社：神奈川県横浜市、以下KFC)は、スナック感覚で気軽に楽しめる新カテゴリー「サクッとケンタ」シリーズを、2026年3月11日(水)から数量限定で発売します。また、同日より佐藤栞里さんが出演する新CM「サクッとケンタ」篇を公開します。「いつでも、どこでも、NEWスタイル」をコンセプトに、日常のあらゆるシーンで手軽に楽しめる、新しいKFCのスタイルをご提案します。

「サクッとケンタシリーズ」イメージ

＜もっと身近に。手軽に楽しむ、新しいKFCスタイル＞

KFCをより身近に感じていただき、日常のさまざまな食シーンでお楽しみいただきたいという想いから、スナック感覚で利用できる新たな選択肢として「サクッとケンタ」シリーズが誕生しました。

小腹が空いたときの間食や軽食として、ドリンクと一緒に楽しむひとときに、あるいは既存メニューに“もう一品”プラスしたいときに。どんなシーンにも取り入れやすい商品です。

軽食やスナック系の需要が高まり、食シーンがボーダレスに広がる今、「外食でありながら、より手軽に利用できるKFC」という新たなポジションを担う商品として、自信を持ってお届けします。

＜「サクッとケンタ」シリーズ、こだわりのポイント！＞

「サクッとケンタ」シリーズは、KFCをより身近に楽しんでいただける“手軽で気軽なNEWスタイル“を実現しながら、各商品ならではの魅力をしっかりとお届けすることを目指しています。

「まるかじりケンタ」は、骨なしのモモ肉を使用し、KFCの看板メニュー「オリジナルチキン」の味わいをそのまま楽しめる商品です。スティック状で手に取りやすく、間食や軽食のシーンでも食べやすいのが特長。味付けには「オリジナルチキン」と同じカーネル秘伝の11種類のハーブ＆スパイスを使用し、調理方法にも圧力調理を採用することで、KFCならではのジューシーなおいしさを再現しています。

「カーネルクランチポテト」は、揚げたてならではのザクザクとした食感が特長のポテトです。単品でもセットでも選びやすく、食事にも軽食にも幅広く対応します。太さや形状、衣のつき方に工夫を凝らすことで、手軽に食べられながらも満足感のある食べごたえを実現しました。

＜商品開発担当者のコメント＞

近年、食事と間食の境界が曖昧になり、外食にも“使い分け”が求められる時代になってきています。「サクッとケンタ」シリーズは、そうした変化を背景に、KFCをより身近な存在として感じていただきたいという想いから企画しました。

「まるかじりケンタ」は、“手軽に食べられること”を前提にしながらも、KFCらしい満足感をどう両立させるかを重視しました。一度に食べきれるサイズ感でありながら、味わいは「オリジナルチキン」と同じクオリティを目指し、製法や設計を細部まで調整しています。

「カーネルクランチポテト」は、軽食として選ばれた際にも“物足りなさ”を感じさせないことを意識しました。食感は商品の印象を大きく左右する要素であるため、特に揚げたてのクランチ感にこだわり、これまでのポテトとは一線を画す新しい選択肢として開発しています。

【商品概要】※価格は税込です。

■商品名：

「まるかじりケンタ」…290円

「カーネルクランチポテトS」…290円

「カーネルクランチポテトL」…430円

「カーネルクランチポテトBOX」…910円

「ポテチキセット」…500円

〔まるかじりケンタ、カーネルクランチポテト(S)〕

「ポテチキ2ピースパック」…980円

〔まるかじりケンタ2ピース、カーネルクランチポテト(S)2個〕

「ポテチキ4ピースパック」…1,800円

〔まるかじりケンタ4ピース、カーネルクランチポテトBOX〕

「まるかじりケンタ」イメージ「カーネルクランチポテトS」イメージ「ポテチキセット」イメージ「ポテチキ2ピースパック」イメージ

「ポテチキ4ピースパック」イメージ

■発売日：2026年3月11日(水)

※数量限定、なくなり次第販売終了。

■販売店舗：全国のKFC店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がございます。

＜佐藤栞里さん出演の新CM「サクッとケンタ」篇を公開！＞

ストーリー：

新CM「サクッとケンタ」篇では、佐藤栞里さんが友人たちとのドライブシーンで「まるかじりケンタ」と「カーネルクランチポテト」を楽しむ姿を描きます。「ドライブにケンタ？ って思ったな？」という佐藤さんの問いかけから始まり、「骨なしあの味、まるかじりケンタ！ザクザク、カーネルクランチポテト！」と商品の特徴を親しみやすく表現。新しいKFCの楽しみ方を提案する、ポップで楽しいCMに仕上がっています。

作品名：「サクッとケンタ」篇 15秒

放映期間：2026年3月11日(水)から ※地域により放映期間が異なる場合があります。

オンエアエリア：全国(スポット、番組共に)

■佐藤栞里(さとう しおり)プロフィール

1990年生まれ。2001年、11歳でモデルとしてデビュー。以降『BAILA』や『SPUR』など幅広いジャンルの女性誌で活躍。近年はタレントとしても活動し、「王様のブランチ」（TBS系列）でMCを務めるほか、「1億人の大質問!?笑ってコラえて！」「有吉の壁」（ともに日本テレビ系列）など数多くの人気番組にレギュラー出演。