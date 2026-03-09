GXスチール「NSCarbolex(R) Neutral」の空調ダクトおよび配管への日本初採用

三機工業株式会社

三機工業株式会社（社長：石田 博一）は、栃木県宇都宮市内の新設工場（元請：株式会社大林組）において、日本製鉄株式会社（代表取締役社長 兼 COO：今井 正）が提供するGXスチール「NSCarbolex(R) Neutral※１」（エヌエスカーボレックス ニュートラル）を空調ダクト※２および配管に日本で初めて採用しました。

当社は、超長期ビジョン「2050年の姿」においてサステナブルな世界の実現に貢献する企業であり続けることを掲げ、「脱炭素社会への貢献」を最優先課題として位置づけてサステナビリティ経営を推進しています。

今回、GHG排出削減量が第三者認証された鋼材「NSCarbolex(R) Neutral」を利用している空調ダクト・配管製品を選定し、建設段階でのGHG排出量を削減することで、お客様にとっての建築物ライフサイクルカーボン削減に貢献すると共に当社のスコープ3カテゴリ1の削減をしています。

当社は、今後の施工案件においてもGXスチールをはじめとするGHG排出量を削減した資材の調達を積極的に推進してまいります。また、お客様や協力会社とともにGHG排出量削減対策を行うことで、「2050年カーボンニュートラル」の実現に貢献してまいります。

※１ 日本製鉄が実施した追加性のある削減プロジェクトによるGHG排出削減量を製品に配分し、証明書とともに供給される鋼材

※２ 新富士空調の製品として採用。新富士空調は、ダクト工事業界で常にトップシェアを誇る企業であり、GXスチールの空調ダクトへの採用にいち早く取り組んでいる。

空調ダクト・配管（日本製鉄提供）