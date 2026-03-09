～福岡で大盛況の 【物流専門展示会】 、待望の中部地区初開催！～　「第1回 ［中部］ 次世代物流展」 2027年6月、ポートメッセなごやで開催決定！

株式会社イノベント


［中部］次世代物流展 実行委員会（実行委員長：株式会社イノベント 取締役代表執行役社長　堀 正人）は、2027年6月23日(水)～24日(木)の2日間、ポートメッセなごやにて「第1回［中部］次世代物流展」の開催を決定いたしました。



公式ホームページ：https://c-logi.jp/


◇　開催の目的　◇


日本の物流業界は、人手不足・輸送効率化・法改正対応やカーボンニュートラルへの対応など様々な課題を抱えております。


［中部］次世代物流展は物流業界が抱える「人手不足」「業務・環境改善」「生産性向上」など課題解決に向けて中部地方の方々を中心とした業界関係者が一堂に集まり、商談・情報交換を行う場を提供することを目的として開催いたします。




「第1回［九州］次世代物流展」開催の様子（2025年10月、マリンメッセ福岡にて開催）

中部地方の中心、かつ東京・大阪を繋ぐ日本の中心地「名古屋」で開催！

昨年福岡で大盛況のうちに終了した「物流専門展」を中部で初開催します

●出展対象製品・サービス


・倉庫内作業効率化　・産業/運搬車両　・ソフトウェア/IoT/AI　・物流業務改善支援


・梱包/包装システム　・搬送/仕分け/ピッキング　・パレット/コンテナ/保管機器


・保管/配送最適化/３PL　・物流拠点/物流施設開発　


・その他物流改善に関する製品/サービス





●来場対象者


・中部地域を中心とした物流関連業務従事者


・あらゆる業界の荷主企業の担当者　


・マスコミ/メディア





◇　開催概要　◇


展示会名　　： 第1回 ［中部］次世代物流展


公式サイト　： https://c-logi.jp/


会期　　　　： 2027年6月23日(水)・24日(木)


会場　　　　： ポートメッセなごや　名古屋市国際展示場　第３展示館


（名古屋市港区金城ふ頭2-2）　https://portmesse.com/


主催　　　　： ［中部］次世代物流展 実行委員会（事務局：(株)イノベント 内）


出展社数　　：　150社（見込み）


来場者数　　：　7,500名（2日間合計、見込み）




◆本展示会では出展の申込を受け付けております。

▽出展のお問合せ・資料のご希望はこちらから▽


［中部］次世代物流展 実行委員会（株式会社イノベント内）


mail: c-logi@innovent.jp　



またはお電話でもお気軽にお問合せください。


TEL：03-6812-9422　（受付時間：平日10：00～17：30）




ご取材のお申込・プレス登録はこちらから

https://c-logi.jp/press.php



