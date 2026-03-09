不快な顔汗もしっかりおさえて、メイク崩れ対策もOK「マンダム ハッピーデオ 薬用 汗コントロール ミスト」が2026年3月30日(月)より新発売

株式会社マンダム

株式会社マンダム(本社:大阪市 社長執行役員:西村健)は、汗やベタつきの悩みをケアするだけでなく、使うたびにハッピーな気分になれる「マンダム ハッピーデオ」より、汗の先端研究から生まれた、顔汗もおさえてメイク崩れ対策もできる「薬用 汗コントロール ミスト」を2026年3月30日(月)より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗(一部店舗を除く)と

マツキヨココカラオンラインストアにて新発売します。

■商品名/容量/価格

マンダム ハッピーデオ 薬用 汗コントロール ミスト〈医薬部外品〉

(販売名：デオドラント ミストＦＭ)

80ml/オープン価格

■商品特長

・制汗成分※1配合で不快な顔汗もしっかりおさえ、メイク崩れ対策もできる制汗ミストです。

・メイク前の使用でさらにメイク持ちアップ。メイクの上からも使用でき、ノンパウダーで白浮きしません。

・アロエエキス※2やGMA※3など、肌にうれしい厳選成分(保湿)配合。顔だけでなく体にも使用できます。

・すっきりと爽やかなリフレッシュミントの香りです。

■発売場所：全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗(一部店舗を除く)と

マツキヨココカラオンラインストア

※1 パラフェノールスルホン酸亜鉛

※2 アロエエキス(2)

※3 グリチルリチン酸モノアンモニウム