GREEN FUNDING、「GREEN AWARD 2025」発表。国内クラファン史上最高額10.2億円とNTT技術の社会課題解決、2つの年間大賞が示す未来。

CCCグループのクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」を運営する株式会社ワンモア（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：沼田健彦）は、2025年に特に優れたプロジェクトを表彰する「GREEN AWARD 2025」の受賞プロジェクトを発表しました。

年間大賞には、国内クラウドファンディングにおける最高支援額の記録を塗り替えた、10億2,262万円を達成した「UGREEN NASync」と、革新的な技術で社会課題解決に貢献する「cocoe Ear」の2プロジェクトが選出されました。

GREEN AWARD 2025特設サイト：https://greenfunding.jp/portals/pages/GREENAWARD_2025

年間大賞プロジェクト

プロジェクト名 | 起案者名 | 支援額 |

UGREEN NASyncシリーズ | FOCAL GADGET |\1,022,625,414

cocoe Ear| NTTソノリティ |\251,062,877



国内購入型クラウドファンディング史上最高支援金額記録を打ち立てた「UGREEN NASyncシリーズ」

「UGREEN NASyncシリーズ」は、支援総額10億2,262万円という、国内の購入型クラウドファンディング史上における最高支援額を記録しました。これは、前年のGREEN FUNDING最高支援金額プロジェクト（約4.93億円）と比較して2倍以上の規模に達しました。

この驚異的な数字は、単なるストレージデバイスの枠を超え、現代人が抱えるデジタルデータ管理の切実な悩みに応える画期的なソリューションとして、幅広い層から支持を得たことを示しています。

これまで一部の専門家向けと思われがちだったNAS（Network Attached Storage）が、本プロジェクトによってその認識を大きく変えました。

スマートフォンの写真や動画、PCの重要データなど、増え続けるデジタルコンテンツの管理は、多くの人にとって「容量不足」「どこに保存したか分からない」「クラウドの月額費用がかさむ」といった共通の課題でした。

UGREEN NASyncシリーズは、こうした日常のデータ管理の悩みを、難しい設定なしに誰でも簡単に操作できる直感的なUI/UXで解決。「自分のデータを手元で安全に管理したい」というプライバシー保護と所有へのニーズに応え、ITリテラシーを問わず誰でも使いこなせる「デジタル時代の家庭用サーバ」という新ジャンルを確立しました。

現代の全世帯が抱える「ストレージ不足・管理の不安」という普遍的な課題に対し、誰でも使える形で解決策を提示したことが、単なるガジェット好きの支持を超え、10億円を超える支援に繋がったと言えるでしょう。



NTTの革新技術が「聞こえ」の未来を拓く「cocoe Ear（ココエイヤー）」

NTTグループの音響関連事業を手掛けるNTTソノリティ社のNTTの最新技術を搭載したオープンイヤー型集音器「cocoe Ear（ココエイヤー）」は、単なる聴覚補助デバイスの枠を超え、人々の生活の質を向上させる画期的な製品として注目を集めました。

日本国内において、高齢化の進展とともに聞こえづらさの問題とその対策は、家族という小さなまとまりだけでなく、社会としても喫緊の課題となっています。

そのような社会課題に対し、電話をはじめとして日本の通信を担ってきたNTTグループが「聞こえづらさによる社会的孤立を防ぐ」ことを目的に立ち上げた新ブランド「cocoe」の第一弾製品である本プロジェクトは、技術が社会課題を解決し、より豊かな未来を創造できることを証明しました。

また、本プロジェクトは、これまでクラウドファンディングに馴染みのなかった層に対し、「最先端の技術や革新的なアイデアに出会える場」としてのクラウドファンディングの認知を広げる重要な契機となりました。単なる製品の購入にとどまらず、新しい技術や製品にいち早く触れられる場としての活用を促したことは、社会課題の解決と新たな市場体験の提供を両立させた、意義のある取り組みとなりました。

PLATINUM AWARD 受賞プロジェクト

年間大賞に次ぐ優れた実績を残したPLATINUM AWARD受賞プロジェクトは以下の通りです。

プロジェクト名 | 起案者名 | 支援額 |

Shokz OpenDots ONE | FOCAL GADGET | \317,238,701

BAR 1300MK2 | JBL Japan | \144,070,786

MILESEEY「GenePro G1」 | EE-life | \102,385,420

xTool F2 Ultra UV | Makeblock Japan | \101,574,000

TONALITE トナリテ | final | \87,615,294

HUAWEI FreeClip 2 | HUAWEI Japan | \83,369,678

Dreame Aqua10 Ultra Roller | FOCAL GADGET | \80,575,158

支援金額8,000万円以上と優れた実績を残したプロジェクトより選出されるPLATINUM AWARD受賞プロジェクトは、ライフスタイルをアップグレードする新鋭ブランドの躍進と、オーディオ・デジタルガジェットの多様な進化をあらわすものとなりました。

受賞一覧からもわかる通り、近年、グローバルブランドがクラウドファンディングを新たな市場開拓の場として積極的に活用しており、革新的な新製品を通じて市場の期待に応え、高額な支援を集めています。

また、蔦屋家電＋やSHIBUYA TSUTAYAでの展示など、CCCグループとして、GREEN FUNDINGと店舗が協力して提供するRaaS（Retail as a Service）との組み合わせが、消費者が実際に製品を体験し、納得してから支援へと踏み出す大きな後押しとなりました。

（注）支援額はプロジェクト終了時点のものです。

その他のGREEN AWARD 2025 受賞プロジェクト

GOLD以下の全受賞プロジェクトは、以下の特設サイトにてご確認いただけます。

GREEN AWARD 2025 特設サイト(https://greenfunding.jp/portals/pages/GREENAWARD_2025)

GREEN FUNDINGについて

GREEN FUNDINGは、CCC（カルチュア・コンビニエンス・クラブ）グループが運営するクラウドファンディングサイトです。日本全国に「TSUTAYA」、 「TSUTAYA BOOKSTORE」、 「蔦屋書店」、 「蔦屋家電」等を約1,000店舗展開し、約1億5,400万人以上が保有するVポイントを運営するCCCグループのクラウドファンディングサイト。 CCCグループと連携し、 ガジェット・雑貨・映画・出版・音楽・地域活性化など様々なジャンルのプロジェクトを掲載。 現在5,800を超えるプロジェクト、 総計207億円以上の資金調達をサポートしています。

