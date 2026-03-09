2032年の自動紙幣結束機市場展望：技術革新と地域特性が成長を牽引
自動紙幣結束機
自動紙幣結束機とは、紙幣を一定枚数ごとに整列させたうえで、専用の紙帯やフィルム帯を用いて自動的に束ねる装置を指す。主に銀行、金融機関、現金処理センター、小売業のバックオフィスなどで使用され、紙幣の整理・保管・輸送を効率化する目的で導入されている。装置は紙幣束を所定の位置にセットすることで、自動的に圧縮、帯掛け、固定までの工程を行う仕組みを備えており、作業時間の短縮、作業精度の向上、現金管理の効率化を実現する点が特徴である。また、多くの機種では結束強度や帯幅の調整機能が備えられ、現金処理業務の標準化と安全性向上に寄与している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343573/images/bodyimage1】
自動紙幣結束機世界総市場規模
Global reports調査チームの最新レポート「グローバル自動紙幣結束機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、グローバル自動紙幣結束機市場は2025年の1364百万米ドルから2032年には1913百万米ドルに成長し、2026年の市場規模は約1429百万米ドルと推計されており、2026-2032年のCAGR（年間成長率）が5.0%に達すると予測されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343573/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、global reportsの最新レポート「グローバル自動紙幣結束機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
【自動紙幣結束機の製品タイプ別分析】
自動紙幣結束機は、主にSemi-Automatic Banknote Strapping Machine（半自動紙幣結束機）とFully Automatic Banknote Strapping Machine（全自動紙幣結束機）の2つのタイプに分かれる。半自動紙幣結束機は、操作が簡単で価格が低廉なため、中小規模の金融機関や現金処理量の少ない場面で主に使用されている。一方、全自動紙幣結束機は、高速処理、高精度、省エネなどの優れた性能を持ち、大型銀行や現金処理センターなどで主に使用されている。2024年の市場調査によると、全自動紙幣結束機の市場シェアは65%に達し、今後も成長が続く見通しだ。
【自動紙幣結束機の用途別分析】
自動紙幣結束機の用途は多岐にわたる。銀行、証券会社、保険会社、信託投資会社、ファンド管理会社などの金融機関が主な需要者である。特に銀行部門は、自動紙幣結束機の最大の需要源であり、2024年の市場シェアは72%を占める。これらの金融機関では、現金流通量の増加、業務効率化の要求、コスト削減の必要性から、自動紙幣結束機の導入が加速している。また、非銀行金融機関での需要も増加傾向にあり、2026年には市場シェアが15%に達する見通しだ。
【自動紙幣結束機の企業別分析】
自動紙幣結束機市場には、Yuil Banking & Security、Konexindo、Kington、PT Murni Solusindo Nusantara、Hebei Huijin Electromechanical、Shanghai Kuko Packing Machinery、Canny Sijia Corporation、Felins、Julong、CITIC Feiyue Financial Equipmentなどの多くの企業が参入している。これらの企業は、技術革新、製品品質向上、サービス体系の整備などに力を入れており、市場競争力を高めている。例えば、CITIC Feiyue Financial Equipmentは、2024年2月に新しい自動紙幣結束機の生産ラインを稼働させ、年間生産能力を5000台に増やした。
【自動紙幣結束機の地域別分析】
自動紙幣結束機市場は、地域によっても成長速度や市場規模に差がある。北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの5つの地域に分かれる。アジア太平洋地域は、中国、インドなどの新興市場の需要増加により、市場成長率が最も高く、2024年から2032年の間、CAGRは6.2%を維持する見通しだ。北米と欧州は、成熟市場であり、市場規模は大きいが、成長率は比較的低い。南米と中東・アフリカは、市場開発の初期段階にあり、今後の成長潜力が大きい。
自動紙幣結束機とは、紙幣を一定枚数ごとに整列させたうえで、専用の紙帯やフィルム帯を用いて自動的に束ねる装置を指す。主に銀行、金融機関、現金処理センター、小売業のバックオフィスなどで使用され、紙幣の整理・保管・輸送を効率化する目的で導入されている。装置は紙幣束を所定の位置にセットすることで、自動的に圧縮、帯掛け、固定までの工程を行う仕組みを備えており、作業時間の短縮、作業精度の向上、現金管理の効率化を実現する点が特徴である。また、多くの機種では結束強度や帯幅の調整機能が備えられ、現金処理業務の標準化と安全性向上に寄与している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343573/images/bodyimage1】
自動紙幣結束機世界総市場規模
Global reports調査チームの最新レポート「グローバル自動紙幣結束機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、グローバル自動紙幣結束機市場は2025年の1364百万米ドルから2032年には1913百万米ドルに成長し、2026年の市場規模は約1429百万米ドルと推計されており、2026-2032年のCAGR（年間成長率）が5.0%に達すると予測されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343573/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、global reportsの最新レポート「グローバル自動紙幣結束機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
【自動紙幣結束機の製品タイプ別分析】
自動紙幣結束機は、主にSemi-Automatic Banknote Strapping Machine（半自動紙幣結束機）とFully Automatic Banknote Strapping Machine（全自動紙幣結束機）の2つのタイプに分かれる。半自動紙幣結束機は、操作が簡単で価格が低廉なため、中小規模の金融機関や現金処理量の少ない場面で主に使用されている。一方、全自動紙幣結束機は、高速処理、高精度、省エネなどの優れた性能を持ち、大型銀行や現金処理センターなどで主に使用されている。2024年の市場調査によると、全自動紙幣結束機の市場シェアは65%に達し、今後も成長が続く見通しだ。
【自動紙幣結束機の用途別分析】
自動紙幣結束機の用途は多岐にわたる。銀行、証券会社、保険会社、信託投資会社、ファンド管理会社などの金融機関が主な需要者である。特に銀行部門は、自動紙幣結束機の最大の需要源であり、2024年の市場シェアは72%を占める。これらの金融機関では、現金流通量の増加、業務効率化の要求、コスト削減の必要性から、自動紙幣結束機の導入が加速している。また、非銀行金融機関での需要も増加傾向にあり、2026年には市場シェアが15%に達する見通しだ。
【自動紙幣結束機の企業別分析】
自動紙幣結束機市場には、Yuil Banking & Security、Konexindo、Kington、PT Murni Solusindo Nusantara、Hebei Huijin Electromechanical、Shanghai Kuko Packing Machinery、Canny Sijia Corporation、Felins、Julong、CITIC Feiyue Financial Equipmentなどの多くの企業が参入している。これらの企業は、技術革新、製品品質向上、サービス体系の整備などに力を入れており、市場競争力を高めている。例えば、CITIC Feiyue Financial Equipmentは、2024年2月に新しい自動紙幣結束機の生産ラインを稼働させ、年間生産能力を5000台に増やした。
【自動紙幣結束機の地域別分析】
自動紙幣結束機市場は、地域によっても成長速度や市場規模に差がある。北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの5つの地域に分かれる。アジア太平洋地域は、中国、インドなどの新興市場の需要増加により、市場成長率が最も高く、2024年から2032年の間、CAGRは6.2%を維持する見通しだ。北米と欧州は、成熟市場であり、市場規模は大きいが、成長率は比較的低い。南米と中東・アフリカは、市場開発の初期段階にあり、今後の成長潜力が大きい。