レポートオーシャン株式会社プレスリリース : がんバイオマーカー市場は2035年までに834億8000万米ドル規模へ拡大、CAGR11.9％で成長する精密医療・早期診断分野の重要市場
がんバイオマーカー市場は、2025年から2035年にかけて271億2000万米ドルから834億8000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は11.9％となる見込みです。この成長の背後には、がんの早期診断と個別化治療の需要の急増があります。特に、乳がんや膵臓がんの罹患率の増加が市場の成長を牽引しており、バイオマーカーによる早期発見技術がその鍵を握っています。今後、非侵襲的かつ迅速な診断法の普及が、がん治療の効率化に寄与することが期待されています。
市場を牽引する主要な成長要因
がんバイオマーカー市場の成長を促進している主な要因の一つは、乳がんおよび膵臓がんの罹患率の上昇です。乳がんは依然として女性における最も一般的ながんであり、2022年には世界で67万人がこの疾患で亡くなっています。膵臓がんは、進行した段階での診断が多いため、早期発見と治療が極めて重要です。これらのがんの増加傾向は、早期発見のための効果的ながんバイオマーカー技術の必要性をさらに高め、技術革新と研究開発を後押ししています。
技術的課題と市場の制約
がんバイオマーカー市場の成長には、技術的な障壁も存在します。特に、サンプル収集における技術的な問題が市場の拡大を妨げる要因となっています。サンプルの劣化や不適切な取り扱いが検査結果に影響を与え、偽陽性や偽陰性のリスクを引き起こす可能性があります。また、サンプルの保管や輸送に関する不一致も、バイオマーカー分析の精度を低下させ、市場の発展を阻害する要因となっています。
研究開発の進展と市場機会
がんバイオマーカー市場における重要な機会の一つは、研究開発活動の増加です。バイオマーカーの発見と検証における革新が、がんの早期発見と個別化治療戦略の進展に貢献しています。特に、AIを活用したバイオマーカー発見の進展が注目されています。例えば、Lantern Pharma社はRADR AIプラットフォームを利用し、バイオマーカーの発見を加速させています。こうした研究開発の進展は、今後の市場成長を大いに促進することが期待されています。
乳がんセグメントの成長と市場動向
がんバイオマーカー市場において、乳がんが最大の市場シェアを占めています。2025年には、乳がんセグメントが市場収益の大部分を占めると予測されています。特に、ASCO年次総会で発表されたDESTINY-Breast06試験のデータが注目を集め、「HER2-Ultralow」に分類された患者に対する新たな治療法が確立されたことが、乳がんバイオマーカー市場の成長を後押ししています。このような臨床的進展が、乳がん診断におけるバイオマーカー使用の需要を大幅に増加させると予測されています。
主要企業のリスト：
● Axon Medchem
● Bio-Rad Laboratories, Inc.
● CENTOGENE N.V.
● Abbott
● BioVision Inc.
● F. Hoffmann-La Roche Ltd.
● Myriad RBM
● R&D System
● Sino Biological Inc.
● Thermo Fisher Scientific
地域別の市場動向
がんバイオマーカー市場は、地域別では北アメリカが最も大きな市場シェアを占めています。2025年には、北アメリカが市場収益の主導権を握ると予測されています。特に、アメリカにおけるFDAによる「検査室開発検査に関する最終規則」の導入が、市場の成長を加速させる要因となっています。この規制変更は、バイオマーカー検査の参入障壁を高め、資本力のある米国企業の地位を強化しています。これにより、北アメリカ市場は依然としてバイオマーカー市場の中心的な地域となる見込みです。
