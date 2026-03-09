市川市に月極バイク駐車場「トミーバイクパーキング行徳7」 3月9日オープン!! 1ヶ月分駐車料金無料のオープニングキャンペーン実施
オフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業を中心に、トランクルーム事業やバイク駐車場事業まで幅広く展開する株式会社トミザワ（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：池島 隆）が運営する、月極バイク駐車場 「トミーバイクパーキング（https://tomybikepark.com/）」 は出店を拡大、126カ所目となる新たなバイクパーキングを3月9日（月）にオープンいたします。今回の出店で、千葉県内では20カ所目の出店となります。
新たにオープンするバイクパーキングは、オープン日から1カ月の期間中、新規で3カ月以上ご契約される方を対象に、1ヶ月分の駐車代が無料となる、トミーバイクパーキング “オープニングキャンペーン”が適用されます。今回オープンする「トミーバイクパーキング行徳7」は、東京メトロ東西線・南行徳駅から徒歩12分の東西線高架下に立地、通勤・通学や日常利用にも便利な環境です。
都市部で高まる「バイク専用駐車場」不足という課題
近年、都市部や賃貸住宅が多いエリアでは、バイク専用の月極駐車場が不足しており、「購入したが停める場所がない」「屋外保管で盗難やいたずらが不安」といった声が増えています。
トミーバイクパーキングでは、原付から大型バイクまで対応可能な専用区画を整備し,新たにバイクを購入された方や、現在の保管場所に不安を感じている方に向けて、安心して預けられる保管環境を提供します。
【土地の有効活用をお考えの皆様へ】
トミーバイクパーキングでは、狭小地や変形地、住宅横の空きスペースなどを活用したバイク月極駐車場の運営も行っています。バイク1台分のスペースから始められるため、初期投資を抑えた土地活用としても注目されています。使われていない土地やデッドスペースの活用をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343527/images/bodyimage1】
【 新規オープン 】
・ トミーバイクパーキング行徳7（3/9 open）
・所在地：千葉県市川市香取2-19 高架下
・アクセス：東京メトロ東西線 南行徳徒歩12分
・駐車タイプ：外置き、バリカータイプ
・車室数：9車室（大サイズ 2室、中サイズ 4室、小サイズ 3室）
■ 月額料金（税込）
・大サイズ（W1200×D2400mm）9,350円
・中サイズ（W1000×D2300mm）7,700円
・小サイズ（W1000×D2000mm）6,600円
■ オープニングキャンペーン実施
オープンを記念し、1ヶ月分の駐車料金が無料となるキャンペーンを実施します。
【キャンペーン内容】
新規で3ヶ月以上ご契約の場合、1ヶ月分の月額料金が無料
【対象期間】
2026年3月7日～4月6日
※90日以内に解約された場合は割引分をご請求いたします。
※詳細については、株式会社トミザワ（0120-86-8585／9:00-17:00 日祝除く）にお問合せください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343527/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343527/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343527/images/bodyimage4】
■ トミーバイクパーキングについて
株式会社トミザワが、関東エリアを中心に1,000台以上の駐車スペースで展開する、“敷金・礼金・更新料0円” の月極バイクパーキング。原付から大型バイクまでサイズに合わせたパーキングに、屋内、屋外、ガレージ、コンテナなど様々なタイプをご用意。さらに、セキュリティの導入やロッカー、洗車スペース、電源コンセントなどを設置したタイプもラインナップするなど、時代に合ったバイクパーキングのあり方を日々追求しています。
展開エリア： 全126カ所（東京：92カ所、千葉：20カ所、神奈川：14カ所）
公式ホームページ： https://tomybikepark.com/
■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役社長 池島 隆
URL： https://www.tomizawa.net
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社トミザワ 総務部 堀井（広報）
T： 03-3688-7511 M： horii@tomizawa.net
