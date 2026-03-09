価格.comとmakeshopの価格を自動同期するアプリ「PriceChanger for makeshop」をmakeshopアプリストアで提供開始 - 導入のべ100社以上・5年継続利用率90％
価格.comの競合価格を24時間監視し、makeshopの販売価格へ自動反映。価格調査・手動更新の工数をゼロに
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、価格.comとmakeshopの販売価格を自動同期するアプリ「PriceChanger for makeshop」を、GMOメイクショップ株式会社が運営する「makeshopアプリストア」にて提供開始いたしました。
価格.comの競合価格をmakeshopへ自動反映
PriceChanger for makeshopは、価格.comに掲載されている競合店舗の販売価格を24時間365日自動監視し、makeshopの商品販売価格へリアルタイムに反映するクラウドサービスです。
価格.comで「最安値」を維持するためには、競合の価格変動に応じて自社ECサイトの販売価格を迅速に更新する必要があります。PriceChangerは、この「価格.comの競合価格チェック → makeshopの販売価格更新」という一連の作業を完全に自動化します。
2013年のサービス開始以来、導入企業はのべ100社を超え、5年以上の継続利用率は90％を達成しております。
EC事業者が抱える「価格同期」の課題
価格.comに出店するEC事業者の多くは、競合価格の調査と自社ECカートへの価格反映を手動で行っています。この作業には1日あたり1～3時間、月間で40時間以上の工数が発生しているケースも少なくありません。さらに、担当者の休日や夜間には競合の価格変動に対応できず、最安値を逃して売上機会を損失するという問題もあります。
PriceChanger for makeshop の特長
1. 価格.com → makeshop の価格自動同期
価格.comの競合価格を自動取得し、makeshop APIを通じて自社の販売価格をリアルタイムに更新。価格.comとmakeshop間の価格同期を完全に自動化します。
2. 原価割れ防止機能
下限価格を設定することで、競合に追随した過度な値下げによる原価割れを防止。利益を確保しながら価格競争力を維持します。
3. 高速一括更新
100商品の価格更新がわずか3～5分で完了。makeshop管理画面を開くことなく、価格の一括反映が可能です。
4. makeshop新API対応済み
makeshopの最新APIに対応しており、安定した価格同期を実現します。
導入効果
- 価格.comの競合価格チェックとmakeshopへの反映作業が完全自動化
- 月間40時間以上の手動作業がゼロに
- 24時間体制の価格同期により、夜間・休日の売上機会損失を防止
- 下限価格設定により、利益を確保した自動値下げを実現
makeshopアプリストアでの提供
「PriceChanger for makeshop」は、makeshopアプリストアからお申し込みいただけます。15日間の無料トライアルを実施しており、導入効果を事前にご確認いただけます。
▼ makeshopアプリストア「PriceChanger for makeshop」
https://apps.makeshop.jp/item/000000000190
▼ PriceChanger サービスサイト
https://price-changer.com/
会社概要
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日 |
事業内容：EC価格自動更新サービスの提供、不動産業
URL：https://www.i-dea.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343569/images/bodyimage1】
配信元企業：idea株式会社
プレスリリース詳細へ