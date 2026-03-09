製薬用製造設備世界市場2026年、グローバル市場規模（製剤工程、打錠・包装工程、無菌工程、包装工程）・分析レポートを発表
2026年3月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「製薬用製造設備世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、製薬用製造設備グローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートは、世界の製薬用製造設備市場について包括的に分析した市場調査資料です。世界市場規模は2024年に4302百万ドルと評価されており、2031年には5429百万ドルまで拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は3.4％と見込まれており、医薬品需要の底堅さと製造高度化を背景に、緩やかな成長が継続すると考えられています。
本調査では、米国の関税制度の枠組みと国際的な政策対応についても検討し、それらが市場競争構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に与える影響を分析しています。装置産業は部材、制御機器、精密加工部品などの国際調達の影響を受けやすいため、政策や貿易条件の変化が価格や納期に与える影響も踏まえて市場環境を整理しています。
________________________________________
製品概要と役割
製薬用製造設備とは、医薬品、ワクチン、その他の医療用製剤を製造するために使用される機械および装置群です。これらの装置は、医薬品の品質、安全性、有効性を確保しつつ、厳格な規制基準に適合することを目的として設計されています。特に適正製造基準に対応するため、工程の再現性、記録性、洗浄性、異物混入防止などが重要な設計要件になります。
装置は製剤化、混合、混練、打錠、包装、品質管理など、製造工程の複数段階で使用されます。工程ごとに求められる性能が異なるため、ライン全体としての統合運用、工程間の品質保証、保守性や稼働率の最適化が設備投資の判断要因になります。
________________________________________
市場分析と調査範囲
本レポートは、メーカー別、地域別および国別、タイプ別、用途別に、定量・定性の両面から市場を分析しています。市場が変化し続ける前提のもとで、競争環境、需給動向、需要変化を引き起こす要因を横断的に検討している点が特徴です。
市場規模と将来予測は、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から整理されており、対象期間は2020年から2031年までです。さらに、主要企業の市場シェアについて、売上高、販売数量、平均販売価格などに基づく推定が示され、2025年時点の有力企業のシェア推定も含まれています。
________________________________________
調査目的
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確化することです。また、製薬用製造設備市場の成長可能性を評価し、製品タイプ別および用途別の将来成長を予測することも目的とされています。
加えて、市場競争に影響を与える要因を分析し、企業が市場戦略を策定するための基礎情報を提供する狙いがあります。成長要因、制約要因、事業機会、新製品投入や承認などに関する重要な示唆も整理されています。
________________________________________
主要企業分析
本レポートでは、主要企業を企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業動向などの観点で整理しています。対象企業としてGEA Group、IMA Group、Syntegon Technology、ACG、Thermo Fisher Scientific、Romaco Group、Körber、Marchesini Group、MG2 s.r.l.、Glattなどが挙げられています。
