真空ポッティング装置世界市場2026年、グローバル市場規模（全自動型、半自動型）・分析レポートを発表
2026年3月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「真空ポッティング装置世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、真空ポッティング装置グローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートは、世界の真空ポッティング装置市場について包括的に分析した市場調査資料です。世界市場規模は2024年に1346百万ドルと評価されており、2031年には1743百万ドルまで拡大すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は3.8％と見込まれており、電子部品の高信頼化ニーズを背景に、緩やかながらも堅調な成長が続く想定です。
本調査では、米国の関税制度の枠組みと国際的な政策対応についても検討し、それらが市場競争構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に与える影響を分析しています。装置産業は部材やサブシステムの国際調達の影響を受けやすいため、政策や貿易条件の変化が価格や供給安定性に及ぼす影響を踏まえて市場を整理しています。
________________________________________
製品概要と役割
真空ポッティング装置は、真空環境下で電子部品を保護材で封止するための装置です。対象は主にプリント基板やセンサーなどであり、樹脂、エポキシ、シリコーンなどの材料で部品を包み込むことで、外部環境からの影響を低減します。真空環境を用いることで気泡混入を抑えやすくなり、封止品質と信頼性の向上につながります。
このポッティング工程は、湿気、粉じん、振動といった環境要因から電子部品を絶縁・保護し、故障リスクを低減するために重要です。結果として、製品寿命の延伸や品質安定化に寄与し、厳しい使用環境を想定する製品分野ほど導入の必要性が高まります。
________________________________________
用途と需要背景
真空ポッティング装置は、自動車、航空宇宙、医療機器、民生用電子機器などで広く利用されています。自動車分野では電子制御の高度化により、車載用センサーや制御ユニットの信頼性要求が高まっており、封止工程の重要性が増しています。航空宇宙分野では環境条件が厳しいため、耐久性と品質の確保が特に重視されます。医療機器分野では安全性と長期安定性が求められ、民生用電子機器分野では小型化と高密度化の進展に伴い封止品質が製品競争力に影響しやすくなります。
________________________________________
市場分析と調査範囲
本レポートは、メーカー別、地域別および国別、タイプ別、用途別に、定量・定性の両面から市場を分析しています。市場が変化し続ける前提のもとで、競争環境、需給動向、需要変化を引き起こす要因を横断的に検討している点が特徴です。
市場規模と将来予測は、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から整理されており、対象期間は2020年から2031年までです。加えて、主要プレイヤーの市場シェアについて、売上高、販売数量、平均販売価格などに基づく推定が示され、2025年時点の有力企業のシェア推定も含まれています。
________________________________________
調査目的
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確化することです。また、真空ポッティング装置市場の成長可能性を評価し、製品タイプ別および用途別の将来成長を予測することも目的とされています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「真空ポッティング装置世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、真空ポッティング装置グローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートは、世界の真空ポッティング装置市場について包括的に分析した市場調査資料です。世界市場規模は2024年に1346百万ドルと評価されており、2031年には1743百万ドルまで拡大すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は3.8％と見込まれており、電子部品の高信頼化ニーズを背景に、緩やかながらも堅調な成長が続く想定です。
本調査では、米国の関税制度の枠組みと国際的な政策対応についても検討し、それらが市場競争構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に与える影響を分析しています。装置産業は部材やサブシステムの国際調達の影響を受けやすいため、政策や貿易条件の変化が価格や供給安定性に及ぼす影響を踏まえて市場を整理しています。
________________________________________
製品概要と役割
真空ポッティング装置は、真空環境下で電子部品を保護材で封止するための装置です。対象は主にプリント基板やセンサーなどであり、樹脂、エポキシ、シリコーンなどの材料で部品を包み込むことで、外部環境からの影響を低減します。真空環境を用いることで気泡混入を抑えやすくなり、封止品質と信頼性の向上につながります。
このポッティング工程は、湿気、粉じん、振動といった環境要因から電子部品を絶縁・保護し、故障リスクを低減するために重要です。結果として、製品寿命の延伸や品質安定化に寄与し、厳しい使用環境を想定する製品分野ほど導入の必要性が高まります。
________________________________________
用途と需要背景
真空ポッティング装置は、自動車、航空宇宙、医療機器、民生用電子機器などで広く利用されています。自動車分野では電子制御の高度化により、車載用センサーや制御ユニットの信頼性要求が高まっており、封止工程の重要性が増しています。航空宇宙分野では環境条件が厳しいため、耐久性と品質の確保が特に重視されます。医療機器分野では安全性と長期安定性が求められ、民生用電子機器分野では小型化と高密度化の進展に伴い封止品質が製品競争力に影響しやすくなります。
________________________________________
市場分析と調査範囲
本レポートは、メーカー別、地域別および国別、タイプ別、用途別に、定量・定性の両面から市場を分析しています。市場が変化し続ける前提のもとで、競争環境、需給動向、需要変化を引き起こす要因を横断的に検討している点が特徴です。
市場規模と将来予測は、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から整理されており、対象期間は2020年から2031年までです。加えて、主要プレイヤーの市場シェアについて、売上高、販売数量、平均販売価格などに基づく推定が示され、2025年時点の有力企業のシェア推定も含まれています。
________________________________________
調査目的
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確化することです。また、真空ポッティング装置市場の成長可能性を評価し、製品タイプ別および用途別の将来成長を予測することも目的とされています。