さぁ準備はいいか！まる4日間の戦い！ 日頃の感謝の気持ちを込めて 「39セール」2026年3月6日（金）11時より 公式サイト限定で開催中！
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっている
BODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
スポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）は、日頃のご愛顧に対する感謝の気持ちを込めて、
2026年3月6日（金）11時より3月10日（火）11時まで、まる４日間（96時間）限定の「39セール」をBODYMAKER公式サイト限定で開催します。スポーツグッズやサンダル、トレーニング用品、アクセサリーなど、うれしい超お得な価格\390（税込）～で販売いたします。例えば、リストバンドやヘッドバンド、サンダルなど\490（税込）→\390（税込）、人気のゴルフスイングトレーナーアームバンド\740（税込）→\390（税込）など、まさにまる４日間（96時間）の戦い！売切れ必至、無くなり次第終了。早い者勝ちですのでお早めにお買い求めください。BODYMAKER（ボディメーカー）は、常にお客様にお得なイベントを開催いたします。ぜひ 一度ご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343362/images/bodyimage1】
■BODYMAKER 39セール
実施期間：2026年3月6日（金） 11時より
3月10日（火）11時まで（4日間限定）
https://www.bodymaker.jp/shop/e/eweekly/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
