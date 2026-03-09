医療用2D貯液バッグ市場2026-2032：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析 「Globalinforesearch」
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、バイオ医薬品製造プロセスにおいて重要な役割を担う「袋」に焦点を当てた最新調査レポート 「医療用2D貯液バッグの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。
医療用2D貯液バッグは、主に医薬品、ワクチン、細胞培養液、緩衝液などの液体を、滅菌状態を保ちながら保管・輸送・混合するために使用されるディスポーザブル（使い捨て）のバッグです。その名の通り「2次元（2D）」のフラットな形状が特徴で、保管効率の良さや、使用後の廃棄が容易である点が強みです。従来のステンレス容器と異なり、洗浄や滅菌の手間が省けるため、バイオ医薬品製造現場の効率化とコンタミネーション（汚染）リスク低減に大きく貢献しています。
市場概要：バイオ医薬品市場の拡大が追い風に
近年、抗体医薬品や再生医療等製品をはじめとするバイオ医薬品の市場が急速に拡大しています。これに伴い、それらの開発・製造プロセスで不可欠なシングルユース（単回使用）技術の需要が世界的に高まっています。医療用2D貯液バッグは、このシングルユースシステムの中核をなす製品の一つです。
本レポートが示す市場分析によると、医療用2D貯液バッグの世界市場は、2021年から2032年にかけて安定した成長軌道を描くと予想されています。特に、医薬品開発のアウトソーシング増加や、新興国におけるバイオ医薬品製造拠点の設立が、市場の成長を牽引する主要因となっています。
主要企業と競争環境：多様なプレイヤーが集結
本市場には、グローバルに事業を展開する大手ライフサイエンス企業から、特定の技術に特化した専門メーカーまで、多様なプレイヤーが存在します。主要な企業としては、以下の名前が挙げられます。
Sartorius AG (独)
Terumo Corporation (日)
Cytiva (米)
MilliporeSigma (独)
Amcor (豪/スイス)
PAN-Biotech (独)
その他、Beijing Bio Partner Biotechnology、Shanghai LePure Biotech、Duoning Biotechnology Groupなど、中国を中心としたアジア勢の台頭も顕著です。
これらの企業は、バッグに使用するフィルム素材のガスバリア性や強度の向上、溶出物の低減など、品質面での差別化を図るとともに、製造能力の増強や他社との提携を通じて、業界の最新動向に対応しながら市場シェアの獲得を競っています。
製品別・用途別市場分類：細分化されるニーズ
医療用2D貯液バッグ市場は、容量や用途に応じて細かくセグメント化されています。
製品タイプ別：
5mL: 研究開発段階での少量サンプル保管などに使用。
50mL: 治験薬製造や小規模生産に対応。
100mL: 中規模生産や特定の工程で利用。
その他: 数百mLから大規模商用生産用の大容量バッグまで、幅広いサイズが存在します。
用途別：
メディカル（医療用途）: バイオ医薬品メーカーでの最終製品や中間生成物の保管・混合。
ラボラトリー（研究用途）: 大学や研究機関での実験用培地や試薬の調製・保管。
その他: 細胞治療用施設など、さらなる専門分野での活用。
特に、再生医療や個別化医療の進展に伴い、研究開発用途での需要も増加傾向にあり、市場の将来性を支える一因となっています。
