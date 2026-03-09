血流分岐システム調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、この革新的な神経血管治療技術を徹底解析した最新調査レポート 「血流分岐システムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。
血流分岐システムは、主に頭蓋内動脈瘤の治療に使用される医療機器です。ステント様の構造を血管内に留置し、動脈瘤から血流をそらすことで、瘤内の血栓形成を促進し、破裂リスクを低減します。本デバイスは血行動態を変化させ、動脈瘤囊内での自然な血栓形成を促進することで、従来の外科的アプローチに代わる効果的な低侵襲治療オプションを提供します。頭蓋内動脈瘤の罹患率増加、画像診断技術の進歩、インターベンション技術の発展を背景に、血流分岐システム市場は力強い成長を続けています。
市場規模と成長の全体像
当社の市場分析によると、脳血流分岐器・破砕器（Cerebral Flow Diverter and Disruptor）市場は、2023年に6億3800万米ドルと評価され、2030年には11億3200万米ドルに達すると予測されており、2024年から2030年にかけての年平均成長率（CAGR）は8.6%を見込んでいます。より広義の血流分岐器（Flow Diverters）市場に焦点を当てれば、2024年の2億9538万米ドルから2032年には4億6677万米ドルへとCAGR 5.88%での成長が期待されています。さらに、神経インターベンション用フローダイバーティングステント市場では、2023年の4億3600万米ドルから2030年には6億7180万米ドルへとCAGR 6.4%での拡大が見込まれており、複数の市場セグメントで安定した成長軌道が確認できます。
製品別・用途別市場セグメント分析
血流分岐システム市場は、以下のセグメントに分類され、それぞれが独自の技術進化と成長ドライバーを持っています。
製品別
伝統的血流分岐器：確立された治療実績を持つ既存製品群
次世代血流分岐器：表面修飾技術や生体吸収性材料を採用した革新的製品群
用途別
病院
外来手術センター
その他
特に注目すべきは、外来手術センター（Ambulatory Surgical Centers）セグメントの成長です。低侵襲治療の需要増加と医療費抑制の流れを受け、入院を伴わない手術施設での血流分岐システム採用が拡大しています。
主要企業と市場競争の構図
本市場の主要プレーヤーは、以下のグローバル企業です：
Medtronic、 Balt、 Stryker、 MicroVention、 Cerus Endovascular、 Phenox GmbH、 MicroPort NeuroTech、 Skynor Medical、 AccuMedical、 NowYon Medical
これらの企業は、研究開発に多額の投資を行い、製品の精度向上、デリバリーシステムの改良、適応拡大を競っています。特にMedtronicのPipelineシリーズは、第1世代から第4世代（Pipeline Vantage）まで進化を遂げ、Shield Technologyによる表面リン酸化コーティングで血栓形成リスク低減を実現しています。Strykerは2023年にCerus Endovascularを買収し、瘤内血流破壊器（Endosaccular Disruptor）ポートフォリオを強化、低侵襲脳卒中治療におけるプレゼンスを拡大しています。
業界では、企業間のM&Aや戦略的提携が活発化しており、技術統合と市場再編が進んでいます。例えば、Oxford Endovascularは「折り紙工学」を応用した独自のマイクロステントで1,000万ドルのシリーズA資金を調達し、次世代フローダイバーターの臨床開発を加速しています。
