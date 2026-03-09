新刊「よくわかる Microsoft Access 2024 基礎から応用まで、一冊で身に付くAccess活用術 Office 2024／Microsoft 365 対応」の発売について
総合人材育成企業 株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦、以下、当社）は、2026年3月23日に「よくわかる Microsoft Access 2024 基礎から応用まで、一冊で身に付くAccess活用術 Office 2024／Microsoft 365 対応」を発売いたします。
2026年3月23日 発売予定
「よくわかる Microsoft Access 2024 基礎から応用まで、一冊で身に付くAccess活用術
Office 2024／Microsoft 365 対応」
定価：2,860円（税込）
【特徴】
Access 2024をこれから学ぶ方から、既存データベースを活用したい方までを対象とした書籍です。テーブル設計やクエリによるデータ抽出、フォーム・レポート作成といった基礎機能はもちろん、メイン・サブフォームやメイン・サブレポートなど応用機能まで、実務に役立つ形で体系的に解説しています。
操作につまずきそうな箇所を丁寧に解説しているので、疑問を解決しながら学習を進められます。さらに、マクロによる自動化や無償版Copilotの利用方法も収録し、業務効率化につながる実践力を養うことができます。
【関連WEBサイト】
「よくわかる Microsoft Access 2024 基礎から応用まで、一冊で身に付くAccess活用術 Office 2024／Microsoft 365 対応」：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/access/fpt2522.html?cp
富士通ラーニングメディア 出版サービス ホームページ：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/index.html?cp
■現在発売中の主なシリーズ
よくわかるシリーズ、よくわかるマスターシリーズ、情報リテラシーシリーズ、等。
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【商標について】
記載されている製品・サービス名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
配信元企業：株式会社富士通ラーニングメディア
