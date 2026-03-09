「第17回いわきサンシャインマラソン」に協賛、給水所ボランティアも行いました。
クリナップ（本社:東京都荒川区 代表取締役 社長執行役員：竹内 宏）は、福島県いわき市で2月22日に開催された「第17回いわきサンシャインマラソン」にゴールドパートナーとして協賛し、男女フルマラソンの上位入賞選手6名に賞品を贈呈しました。また、社員やその家族、総勢36名が給水・給食のボランティア活動を行いました。
2010年の初開催から17回目となる「いわきサンシャインマラソン」は、いわき陸上競技場や小名浜港アクアマリンパーク等を舞台に、小学校1年生からエントリーできる2kmの親子マラソンから、トップ選手が参加するフルマラソンまでの5種目を揃えた、東北最大級の市民参加型マラソン大会です。当社は生産拠点をかまえる企業として、「震災復興祈念大会」とされた第3回から毎回特別協賛しています。
約8,800名が参加した今大会では、2km小学生（3・4年／5・6年）と10km（男子）マラソンのスターターを執行役員 齋藤進が務め、表彰式で執行役員の岡部正直と吉田勝一が、フルマラソン（男・女）1位から3位までの6名に、賞品としてキッチンツールセットを贈呈しました。
また、フルマラソンの25.2km地点（小名浜港付近）の第6給水所を「クリナップ給水所」として、当社社員及び家族など計36名が、ランナーのみなさんを給水・給食と声援でサポートしました。
クリナップは地域に根ざした企業として、今後も特別協賛を通じて、いわき市の活性化を支援し、多くの市民ランナーのみなさまに熱いエールを送ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343574/images/bodyimage1】
フルマラソン男子優勝の青木洸生選手（右）と岡部執行役員（左）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343574/images/bodyimage2】
フルマラソン女子優勝の本間未来選手（右）と吉田執行役員（左）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343574/images/bodyimage3】
号砲をならす齋藤執行役員
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343574/images/bodyimage4】
「クリナップ給水所」では、いわき市自慢の銘菓や特産品をふるまいました
配信元企業：クリナップ株式会社
2010年の初開催から17回目となる「いわきサンシャインマラソン」は、いわき陸上競技場や小名浜港アクアマリンパーク等を舞台に、小学校1年生からエントリーできる2kmの親子マラソンから、トップ選手が参加するフルマラソンまでの5種目を揃えた、東北最大級の市民参加型マラソン大会です。当社は生産拠点をかまえる企業として、「震災復興祈念大会」とされた第3回から毎回特別協賛しています。
約8,800名が参加した今大会では、2km小学生（3・4年／5・6年）と10km（男子）マラソンのスターターを執行役員 齋藤進が務め、表彰式で執行役員の岡部正直と吉田勝一が、フルマラソン（男・女）1位から3位までの6名に、賞品としてキッチンツールセットを贈呈しました。
また、フルマラソンの25.2km地点（小名浜港付近）の第6給水所を「クリナップ給水所」として、当社社員及び家族など計36名が、ランナーのみなさんを給水・給食と声援でサポートしました。
クリナップは地域に根ざした企業として、今後も特別協賛を通じて、いわき市の活性化を支援し、多くの市民ランナーのみなさまに熱いエールを送ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343574/images/bodyimage1】
フルマラソン男子優勝の青木洸生選手（右）と岡部執行役員（左）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343574/images/bodyimage2】
フルマラソン女子優勝の本間未来選手（右）と吉田執行役員（左）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343574/images/bodyimage3】
号砲をならす齋藤執行役員
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343574/images/bodyimage4】
「クリナップ給水所」では、いわき市自慢の銘菓や特産品をふるまいました
配信元企業：クリナップ株式会社
プレスリリース詳細へ