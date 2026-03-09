OpenStreet株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：工藤 智彰、以下「OpenStreet」)とモビリティプラットフォーム株式会社(本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：石井 敦、以下「モビリティプラットフォーム」)、千葉県白井市(市長：笠井 喜久雄)は、3者間で『シェアモビリティ事業に関する協定(以下、「本協定」)』を締結し、国内最大級のシェアサイクルプラットフォーム「HELLO CYCLING」を活用したシェアサイクル事業を、2026年3月2日から白井市内で開始したことをお知らせします。





千葉県白井市と協定を締結





このたび、OpenStreetとモビリティプラットフォーム、白井市は市内の公共交通の補完や市民および来訪者の移動の利便性向上などを目的に、3者間で「シェアモビリティ事業に関する協定」を締結し、国内最大級のシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」を開始しました。白井駅や西白井駅などの公共施設12カ所にステーションを設置し、今後、3者で協力しながら順次ステーションを拡充していきます。近隣の鎌ケ谷市や柏市、船橋市にも「HELLO CYCLING」のステーションが設置されており、他自治体への移動も可能です。





■主なステーション設置場所(12カ所から一部抜粋)

【白井市役所東庁舎前駐輪場】

所在地：白井市復1123

駐輪可能台数：7台





【白井駅北口(1)】

所在地：白井市笹塚2-103

駐輪可能台数：6台





【西白井駅北口】

所在地：白井市清水口1-1058

駐輪可能台数：9台





【西白井コミュニティプラザ】

所在地：白井市西白井2-16-1

駐輪可能台数：6台





白井市内のステーション設置場所は、下記をご確認ください。

https://www.hellocycling.jp/station/chiba/%E7%99%BD%E4%BA%95%E5%B8%82





■協定の概要(一部抜粋)

【期間】

令和8年1月13日(火)～令和13年3月31日(月)

【役割(一部抜粋)】

＜白井市＞

・ステーション用公有財産の確保





＜OpenStreet＞

・本事業の実施に係るシェアサイクルプラットフォームとなるアプリケーション及びシステム、付随する機器類の提供

・各種データの収集、整理並びに白井市への提供





＜モビリティプラットフォーム＞

・事業実施に係る施設及び器材の整備、維持管理及び実施期間終了後の原状回復

・本事業に係るシェアサイクル事業の運営

・公有財産以外でのステーションの確保





■「HELLO CYCLING」の利用について

ご利用にあたっては、「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。アプリで無料会員登録後、ステーションの検索や、自転車の予約から決済までを簡単に行うことができます。また、アプリの地図上に表示されているステーションであれば、全国どこでも貸し出し・返却が可能で、使いたいときに、使いたいだけ、便利に利用することができます。





【ご利用料金】

ご利用車体/エリアによって料金が異なりますので、下記のURLよりご確認ください。

https://www.hellocycling.jp/price/





HELLO CYCLINGホームページ( https://www.hellocycling.jp/ )

HELLO CYCLINGアプリダウンロード( https://www.hellocycling.jp/app/openapp )





HELLOCYCLINGアプリ_二次元コード





■OpenStreetについて

OpenStreetは、自転車活用推進法の後押しやユニークな水平分業型の地域パートナーモデルにより国内最大級のシェアサイクルプラットフォームである「HELLO CYCLING」および、スクーターや超小型EVのシェアモビリティプラットフォーム「HELLO MOBILITY」の展開を通じてラストワンマイルにおける多様な移動手段を提供し、MaaS促進を目指します。





https://www.openstreet.co.jp/





■モビリティプラットフォームについて

MOBILIXグループの事業会社として、カーシェアリングサービス「MaaS Car(マースカー)」、シェアサイクルサービス「MaaS Cycle(マースサイクル)」を展開しています。MOBILIXグループ全体では、自動車ディーラー事業をはじめ、モビリティ利活用事業(レンタカー等)、AI活用のモビリティベンチャー事業、自動車買取等のモビリティ周辺事業、不動産・建築事業(デザイン経営)、地域貢献事業まで幅広く展開。モビリティプラットフォームは、その中でも、これから益々発展・多様化していくパーソナル・モビリティ領域でシェアリングサービスの拡大・拡充を目指します。





モビリティプラットフォーム： https://mobilityplatform.jp/

MaaS Car ： https://maascar.jp/

MaaS Cycle： https://maascycle.hellocycling.jp/