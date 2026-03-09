【JAF関西】「第42回大阪モーターサイクルショー2026」にJAFブースを出展！

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）関西本部（本部長：久保尚平）は、2026年3月20日（金・祝）～22日（日）にインテックス大阪（大阪市住之江区）で開催される「第42回大阪モーターサイクルショー2026」にJAFブースを出展します。

JAF関西本部は、幅広い世代を対象に、二輪ロードサービスの認知拡大および交通安全意識の向上を目的として本イベントにブースを出展します。「二輪にも対応するロードサービスをもっと身近に」をテーマに、二輪車の搬送を得意とするロードサービスカー【多目的タイプ】の実車を展示し、実際に二輪車を積載した様子がご覧いただけます。また、思いやりティドライブでは、やさしい運転を心掛ける「思いやりのあるライダー宣言」を募集します。

JAFブース出展内容

ロードサービスカー【多目的タイプ】の実車展示

ロードサービスカー 多目的タイプ イメージ

二輪ロードサービス パネル展示および映像放映

昨年のJAFブース

思いやりティドライブ宣言

街をゆくすべてのバイク、クルマが思いやりいっぱいだったら、もっと素敵な交通社会が成り立つはず。そんな想いをみんなで叶える思いやりのプロジェクトです。賛同いただいた方には、オリジナルステッカーをプレゼントいたします！

思いやりティドライブ イメージ

インフォメーション

・3月21日（土）13時30分～ 関連団体PRステージに登壇

・JAFロードサービスカー【多目的タイプ】の解説をJAFブースにて実施（1日4回程度）

注意事項

・JAFブースへのご来場には「第42回大阪モーターサイクルショー2026」の入場券が別途必要です。

・出展内容は予告なく変更になる場合がございます。

詳細：JAFナビ 第42回大阪モーターサイクルショー2026

第42回大阪モーターサイクルショー2026 概要

開催日程： 2026年3月20日（金・祝）～22日（日）

開催時間： 10:00～17:00

会 場： インテックス大阪1・2号館／屋外特設会場

（ 大阪市住之江区南港北1-5-102 ）

主 催：一般社団法人日本二輪車普及安全協会