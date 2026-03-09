【アトレ上野】3/19(木)上野エリア初出店 「ジェラート ピケ」がニューオープン 4/8(水)にもNEW＆RENEWALショップが一斉オープン
株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営するアトレ上野(所在地：東京都台東区)は、2026年春、JR上野駅中央改札すぐのショップゾーンを一部刷新いたします。
3月19日(木)には、上野エリア初出店となる「ジェラート ピケ」がニューオープン。続く4月8日(水)には、「クリスピー・クリーム・ドーナツ」のニューオープンのほか、装いも新たにリニューアルするショップや、工事に伴い一時休止していた人気スイーツショップも営業を再開し、全4ショップが一斉にオープンします。また、各ショップでは、オープンを記念した限定アイテムの販売やノベルティプレゼント等のキャンペーンを実施いたします。
JR上野駅中央改札すぐの利便性はそのままに、春のギフトシーズンを彩る多彩なラインナップが揃う上野駅の新しい姿をぜひお楽しみください。
サムネイル
■ジェラート ピケ(ファッション雑貨)
ジェラート ピケ
“大人のデザート”をコンセプトに、着心地へのこだわり、着る人それぞれのライフスタイルに喜ばれるアイテムを“ファッションのスウィーツ”に表現したルームウェアブランドです。
＜オープニング特典＞
・12,000円(税込)以上 お買上のお客様に、オリジナル保冷エコバックをプレゼント
・柴犬をモチーフにしたスペシャルなアイテムを販売
・3/19(木) ～ 3/22(日)の期間、MA CARD会員様お買上げ時一律で10％のポイントを付与
■クリスピー・クリーム・ドーナツ(洋菓子)
クリスピー・クリーム・ドーナツ
1937年にアメリカで誕生したドーナツショップ。
創業から変わらぬ秘伝のレシピでつくる代表的な「オリジナル・グレーズド(R)」を中心に、バラエティー豊かで高品質なドーナツをご提供します。
【オープニング特典】
アトレ上野限定パンダボックス(6個)販売
パンダドーナツ
※画像はイメージです
期間： 4月8日(水)～4月14日(火)計7日間
数量： 各日50セット
価格： 1,400円(税込)
内容： このボックスでしか楽しめないパンダドーナツやオリジナル・グレーズド(R)、人気のドーナツが入った期間・
数量限定の今だけお得なボックスです。
■フランセ(洋菓子)
フランセ
定番ミルフィユをはじめとする、すべてのお菓子の素材や製法にこだわり、美味しさを追求。
パイの層、果実の食感、木の実の香りなど、ひとつひとつ丁寧に、日々美味しいお菓子作りに努めています。
【オープニング特典】
5,400円(税込)以上お買上のお客様にオリジナル巾着バッグをプレゼント
オリジナル巾着バッグ
※画像はイメージです
※先着100名
■ゴディバ(洋菓子)
ゴディバ
「ゴディバ」はベルギー・ブリュッセルで誕生した、ベルギー王室御用達のプレミアムチョコレートブランドです。
1926年の創業以来、世界中へチョコレートの美味しさと幸せな時をお届けしています。
【オープニング特典】
「ゴディバ オリジナルバッグ」販売
ゴディバ オリジナルバッグ
価格： 3,580円(税込)
内容： チョコレート6粒、ラングドシャクッキー4枚、オリジナル保冷バッグ
※画像はイメージです
※無くなり次第終了
■御門屋(和菓子)
御門屋
東京目黒で創業70余年の伝統と味を守る揚菓子専門店。
他では味わえない美味しさを持つ御門屋のお菓子をぜひお土産にご利用ください。
【オープニング特典】
1,000円(税込)以上お買上のお客様に揚まんじゅう(こしあん)を1つプレゼント
揚まんじゅう
※画像はイメージです
※無くなり次第終了
MAP
■アトレ上野店施設概要
施設名 ： アトレ上野
所在地 ： 東京都台東区上野7-1-1
営業時間： ショッピング/10：00～21：00 レストラン/11：00～22：30
※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。
階数 ： 地上2階、一部地下1階
店舗面積： 約6,500平方メートル
店舗数 ： 53ショップ(2026年3月9日現在)
■SC運営会社概要
名称 ： 株式会社アトレ
所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号
会社設立： 1990年4月2日
資本金 ： 16億3千万円
代表者 ： 高橋 弘行※
事業内容： 駅ビルの管理および運営等
運営施設： アトレ恵比寿、アトレ吉祥寺、アトレ川崎、アトレ上野他
(※)「高」は「はしご高」が正式表記