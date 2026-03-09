トレーディングカードゲーム専門店を運営する株式会社晴れる屋(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岩田 太、以下 晴れる屋)は、2026年3月6日に国内38店舗目となる「晴れる屋2(ツー) 大須店」を愛知県名古屋市にオープンしました。





晴れる屋2 大須店 入口





「晴れる屋2 大須店」はポケモンカードゲーム専門店となります。晴れる屋2名義の店舗は2月20日(金)にオープンした「晴れる屋2 秋葉原アネックス店」に続き、7店舗目となります。





株式会社晴れる屋は、「誰もがカードゲームを楽しむ世界に」を理念に掲げ、皆様がカードゲームを楽しめる環境づくりや文化の醸成に日々尽力しています。

2024年10月にはデュエル・マスターズ専門店「晴れる屋3」を、2026年1月にはマジック：ザ・ギャザリング専門店「晴れる屋 長野店」をオープンし、ポケモンカードゲームのみならず、カードゲーム業界全体の発展に貢献する取り組みを続けています。





「晴れる屋2 大須店」は上前津駅から徒歩2分の好立地にあり、名古屋市のお客様はもちろん、遠方からのお客様にもご来店いただきやすい環境です。





無料のプレイスペース完備





ポケモンカードゲーム専門店として、豊富な品揃えに加えて安心の買取サービスもご提供してまいります。さらに、ポケモンカードゲームをより楽しんでいただけるよう、さまざまなイベントの開催を予定しています。





豊富な品揃え





ぜひ「晴れる屋2 大須店」へお越しいただき、ポケモンカードゲームの魅力を存分にご体感ください。





また、4月に「晴れる屋2 池袋店」が、5月に「晴れる屋2 立川店」がオープンを予定しております。全国のポケモンカードゲームを愛する皆様に喜んでいただけるようスタッフ一同取り組んでまいります。





充実のストレージコーナー





■晴れる屋2 大須店 概要

名称 ： 晴れる屋2 大須店

所在地 ： 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須4-11-5 Z'sビル4F

電話番号 ： 052-990-6460

営業時間 ： 平日 12時～21時

土日祝 10時～21時

URL ： https://www.hareruya2.com/pages/store_osu

Xアカウント： https://x.com/hareruya2osu









■ポケモンカードゲームとは

今なお続く人気コンテンツである「ポケットモンスター」シリーズの世界をテーマにした、日本で最初に発売されたトレーディングカードゲームです。公式発表によると2025年3月時点で16言語、90以上の国と地域で販売されており、累計製造枚数は750億枚を超えています。





参照： https://corporate.pokemon.co.jp/aboutus/figures/