兵庫県淡路島の自然の中での自由活動を通じ、主体性・創造性・多様性を育む教育プログラム「Awaji Kids Garden」では、英語を交えて親子で参加できる淡路島玉ねぎの皮を使用した玉ねぎ染めができるイベントを3月20日（金・祝）から22日（日）の3日間限定で開催します。URL：https://www.awajikidsgarden.com/akg-onion-2026

本イベントでは、淡路島名産の玉ねぎの“皮”に注目。普段は廃棄される皮を活用した「玉ねぎ染めクラフト」に、多国籍スタッフと一緒に挑戦します。「たまねぎの皮でどうやって染まるの？」「何色になるの？」といった素朴な疑問から スタートし、子どもたちは五感をフルに使いながら、試して・観察して・発見するプロセスを体験。

今回は靴下を染め、自分だけのオリジナル玉ねぎ染め靴下を作ります。さらに、たき火クッキングでは、淡路島産の玉ねぎをたっぷりと使用したAKGオリジナルランチを味わい、自然の中で心と体をのびのびと解放。英語が初めてのお子さまでも安心して参加ができるサポート体制のもと、遊びとグローバルな交流が一体となった、AKGならではの教育プログラムを提供します。

淡路島の豊かな自然の中で楽しめる春休み限定イベントを、ぜひご体験ください。

■『Onionスペシャル』概要

日程：3月20日（金・祝）、21日（土）、22日（日）10：00～15：00会場：AKG farm (兵庫県淡路市野島常盤1513-5）料金：一般参加（2回目以降）：8,000円／人（税込）初回参加：1,000円／人（税込）※上記金額に加え、クラフト代500円／人※初回は親子ご一緒に参加をお願いいたします ※兄弟割引として2人目からは30％オフ ※保護者参観は1,000円／人予約：https://www.awajikidsgarden.com/akg-onion-2026 ※ご予約は参加日の1週間前まで問合わせ：Awaji Kids Garden（株式会社パソナグループ運営）TEL 080-3679-4016 E-mail awajikidsgarden@pasonagroup.co.jp

https://www.awajikidsgarden.com/