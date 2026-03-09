福岡県北九州市の名門コース、小倉カンツリー倶楽部（所在地：福岡県北九州市、代表取締役：安木 功）は、2026年3月28日（土）29日（日）の2日間、「北九州オープンゴルフトーナメント」を開催いたします。本大会は、地域社会の活性化とゴルフ界の発展に貢献することを目的としており、多くのトッププロ・トップアマチュアの参戦が見込まれます。【北九州オープンゴルフトーナメント 概要】• 大会名称： 北九州オープンゴルフトーナメント• 開催期間： 2026年3月28日（土）～ 3月29日（日）• 開催場所： 小倉カンツリー倶楽部（福岡県北九州市小倉南区西貫2-1-1）• 主 催： 北九州オープンゴルフトーナメント実行委員会• 主 管： NPO法人 北九州ゴルフ振興協会• 賞金総額： 1,000万円(予定)• 出場予定人数： プロ80名、アマチュア80名（予定）【小倉カンツリー倶楽部 代表取締役 安木 功 コメント】 「この度、歴史ある当倶楽部にて『北九州オープンゴルフトーナメント』を開催できますことを、大変光栄に存じます。本大会を通じて、選手の皆様には最高のパフォーマンスを発揮していただき、また、地域の皆様にはゴルフの魅力を間近で感じていただく機会となれば幸いです。皆様のご来場を心よりお待ちしております。」【小倉カンツリー倶楽部について】 1961年（昭和36年）、九州で17番目のゴルフ倶楽部として、名匠・上田治氏の設計により誕生しました。周防灘を望み、霊峰貫山の麓に広がる18ホールは、北九州の豊かな自然と調和し、四季折々の美しい景観を誇ります。戦略性に富んだコースレイアウトは、開場以来、多くのゴルファーの挑戦意欲を掻き立て、愛され続けています。開場から半世紀以上にわたり、北九州のゴルフ文化を育んできた伝統と品格を重んじ、訪れる皆様に上質なゴルフライフを提供することを使命としております。【本件に関するお問い合わせ先】 小倉カンツリー倶楽部電話：093-471-7611FAX：093-471-0530 Email：info@kokura-cc.com