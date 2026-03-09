AI広告データプラットフォーム「クロスメディアインサイト」および「TVAL（ティーバル）」を開発・運営する株式会社スイッチメディア（本社：東京都港区、代表取締役社長：高山 俊治、以下スイッチメディア）は、日世株式会社と共に、2026年3月24日（火）に、オンラインセミナー「テレビ×デジタル広告で認知拡大を実現！日世が取り組むクロスメディア戦略」を開催いたします。

セミナー紹介

企業ブランディングを推進するうえで、テレビやYouTube、TVerなど複数のメディアを横断し、最適な出稿プランをどのように設計すべきかお悩みの方も多いのではないでしょうか。本セミナーでは、日世株式会社様をお招きし、ブランディング強化に向けてテレビCM×デジタル広告の効果をどのように統合的に分析し、クロスメディアでの最適化を進めたのか、具体的な取り組みをご紹介いたします。前回のセミナーでは、初めてのCM出稿でのプランニング・効果検証についてお話しいただきました。第2弾となる今回は、リーチ拡大を目的に、テレビCMに加えてデジタル広告も組み合わせたクロスメディア戦略に焦点を当て、メディア横断でのターゲットリーチの拡大や、態度変容への影響の分析など、実務に活かせるポイントを詳しくご紹介します。ブランディング施策の効果検証・予算配分の適正化などに課題をお持ちの方は、ぜひご参加ください。詳細・申込はこちら：https://www.switch-m.com/seminar/20260324

＜このような方におすすめです＞・テレビCMとデジタル広告の効果を同一指標・基準で評価したいとお考えの方・事業成長に向けて、根拠を持って広告の予算配分を判断したいとお考えの方・ブランディング施策の成果を可視化し、次の投資判断に活かしたい方

＜開催概要＞

・セミナー名：「テレビ×デジタル広告で認知拡大を実現！日世が取り組むクロスメディア戦略」・日時：2026年3月24日（火）13:00-14:00（受付開始 12:55）・場所：Zoomウェビナー形式・参加費：無料・詳細・申込：https://www.switch-m.com/seminar/20260324※恐れ入りますが、本セミナーは「会社名」のご入力がない方や個人の方、広告会社、放送局の方、調査会社・テレビCMの効果測定を行うサービスをお持ちの企業の方の参加はご遠慮いただいております。

＜登壇者プロフィール＞

日世株式会社 / 糸賀 友香経営企画部 開発戦略グループ株式会社スイッチメディア / 前田 遼介執行役員 ビジネスコンサルティング部長株式会社スイッチメディア / 新村 賢祐ビジネスコンサルティング部 ソリューションコンサルティンググループ

スイッチメディアについて

株式会社スイッチメディアは、テレビCM＋デジタル広告の出稿データを統一指標で一元管理し、過去比較やブランド横断分析を通じてメディア予算アロケーションを支援するAI広告データプラットフォーム「クロスメディアインサイト」、また国内最大規模のテレビ視聴パネルから取得したテレビCM接触データとインテージ社の購買データ（SCI®）をシングルソースで連携させ、テレビCMの売上効果の分析を実現する「TVAL」の開発・運営を行っています。

・社名 ：株式会社スイッチメディア（https://www.switch-m.com/ ）・代表者 ：代表取締役社長 高山 俊治・事業内容 ：AI広告データプラットフォーム「クロスメディアインサイト」、「TVAL」および現在放送中のテレビ番組視聴率がわかる「TVAL now」の開発・運営・WEBサイト TVAL https://www.switch-m.com/service/tval クロスメディアインサイト https://www.switch-m.com/xmedia-insights TVAL now https://tval-now.switch-m.com/ 採用サイト https://www.switch-m.com/recruit※記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。(出願中含む)