GROWTH DESING(東京都大田区／事業主：綱島 慎彦)は、2026年3月11日で東日本大震災から15年が経つ節目に今一度、世間に対して災害の悲惨さを知っていただくキッカケと今現在も苦しんでいる方々を応援したいと考え、特別なコーヒーを発売します。本商品の売上の15％は震災によるPTSDで苦しんでいる方々の心のケアを長期的に支援活動を行っている「こころスマイルプロジェクト」へ寄付いたします。

本商品は特別なパッケージ、農薬不使用(フェアトレード認証)の生豆を使用したドリップバッグコーヒー5袋、災害時に役立つ小冊子をセットにした特別な商品となっています。

是非、通販サイト・催事販売箇所にてご確認ください。





SMILEFULL COFFEEパッケージ





■実施概要

販売期間 ： 2026年3月9日(月)～3月31日(火) ※予定

販売箇所 ： 催事販売箇所

※詳細はX(旧Twitter)アカウント https://x.com/noritunamayo より情報発信いたします

通販サイト： https://growthdesign.base.shop/

商品概要 ： SMILEFULL COFFEE

価格2,480円(税込) ドリップバッグコーヒー5袋、災害時に役立つ小冊子

販売数量 ： 合計1万セット※予定 ※無くなり次第、受注販売を通販にて行います

寄付活動 ： 一般社団法人 こころスマイルプロジェクトへ売上の15％を寄付いたします





フェアトレードブレンドコーヒー ドリップバッグ





災害時に役立つ小冊子





■GROWTH DESIGN

URL： https://growth-desijn-jp.com/

“ワクワク”をシェアして、世界中にポジティブインパクトを！をコンセプトに2025年12月より事業主の綱島慎彦が展開する個人事業。本企画実施に至った背景としては、2021年3月にJR東日本クロスステーションにて所属していた際に、展開した施策( https://www.atpress.ne.jp/news/251068 )の延長線上として、引続き東日本大震災での被害者を支援したいと思い、起案。

元々、高校生時代に親友が鬱病で苦しんでいるのを目の当たりにしたことから、東洋大学 社会学部 社会心理学科で学び、自身も鬱病を患ったことから震災復興が物理的に回復している今でも苦しんでいる方々を助けたいという想いと、2025年9月に会社員として心身共に疲弊しきっている時に自身が、あるカフェのコーヒーを飲んだことによって多幸感を得たことから、コーヒーを飲むことで少しでも癒されていただければと思い、実施に至りました。









■こころスマイルプロジェクト

URL： https://kokoro-smile.org/

2011年3月11日の大津波によって、石巻市は広い範囲で甚大な被害が発生し、同団体は、震災直後から子どもや女性、高齢者を中心に、様々な支援活動を行う。震災によるPTSD(心的外傷後ストレス障害)で苦しみ、周囲に理解を得られず、孤立し行き場を失った子どもと出会い、行政やNPOの支援からこぼれ落ち、行き場を失いかけた子どもたちを長期的にサポートするために、2012年4月「心のケア」を目的とした団体「一般社団法人 こころスマイルプロジェクト」を立ち上げることに至った。「子どもたち一人ひとりの心に寄り添い、被災地住民として共に歩んでいく」ことを基本理念としている。





コーヒーイメージ