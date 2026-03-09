株式会社RATEL（本社：東京都渋谷区）が運営するeスポーツコミュニティ「GGL」は、Googleストリートビューを活用した地理情報推測ゲーム『GeoGuessr（ジオゲッサー）』のコミュニティ大会「GGL GeoGuessr」の本戦を2026年3月6日（金）に開催いたしました。予選を勝ち抜いた4名のトッププレイヤー（YRP、sp4ghet、kmap、.kg）による本戦は、世界ランキング上位のプレイヤーが激突する、文字通り「世界基準」の戦いとなりました。実況・Kai氏、解説・Stephen氏による専門的な知見を交えた公式配信には多くの視聴者が集まり、人間離れした直感と推論が交差する白熱のタイトルマッチを見届けました。【配信アーカイブ】https://www.youtube.com/live/lZNOLJFxfPY?si=2qXrWOmGNDlj4dEr

■ 大会ハイライト：次元を超えたリージョンゲス（地域推測）の応酬

本大会は、対戦相手の得意・不得意を見極めて「移動可能（MOVING）」「移動不可（NO MOVE）」「完全固定（NMPZ）」の3つのモードを交互に選び合う「モードPICK方式（ドラフト制）」を採用。各試合で高度な盤外戦術と、それぞれの特化領域でのスーパープレイが飛び出しました。【大会情報】・イベント名： GGL GeoGuessr・本戦日時： 2026年3月6日（金） 20:00スタート・出演者： 実況：Kai ／ 解説：Stephen・配信プラットフォーム： GGL公式YouTubeチャンネル・運営： GGL運営委員会、株式会社RATEL

準決勝 第1試合：YRP vs sp4ghet

世界大会予選に3年連続で出場しているオールラウンダー・sp4ghet(スパゲット)選手に対し、NO MOVEを得意とするYRP選手が挑んだ一戦。YRP選手は自らのピックで相手(sp4ghet選手)の得意なMOVINGを選択する奇策に打って出ました。MOVINGのルール・マップ特性を逆手に取った「即ゲス（相手に情報を探す時間を与えず瞬時に推測する戦術）」を巧みに使いこなし、見事sp4ghet選手を打ち破る番狂わせを演じました。

準決勝 第2試合：kmap vs .kg

ジャパンチャンピオンシップ2025優勝のkmap選手と、世界ランキング8位の.kg選手が激突。特筆すべきは第2ゲーム（NO MOVE）での.kg選手の神業です。メキシコの特定の海岸沿い（ソノラ州）をピンポイントで当てたかと思えば、続くインドネシアでは看板などの文字情報が一切ない中で両選手どちらも「ヌサ」地域内での正確な街当てを成功。解説のStephen氏も「バケモンすぎる。解説不可能です。」と語彙を失うほどの圧倒的な知識量の戦いを制し、.kg選手が決勝へ駒を進めました。

決勝戦：世界トップクラスの「NO MOVE」強豪プレイヤー同士による極限バトル

決勝のカードは、YRP選手（世界11位）と .kg選手（世界8位）という、奇しくも同じクラブチームに所属し、普段から練習を共にしているであろうノームーブ特化プレイヤー同士の対決となりました。お互いの実力を熟知しているからこそ、得意の「NO MOVE」を避け合い、NMPZ（完全固定）とMOVINGが連続する、極めて変則的なモードピックから試合はスタート。第1ゲーム（NMPZ）では、画角の固定された写真1枚の情報から推測する激しい展開の中、第12ラウンドのコロンビアの山中において、.kg選手が文字情報ゼロの状態で「誤差4.7km」というMOVING並みの超精密ゲスを披露。実況席から「4.7kmコロンビア、意味が分かりません...。」という悲鳴が上がる中、先制点を奪います。続く第2ゲーム（MOVING）でも.kg選手の勢いは止まりません。アメリカの市外局番「308（ネブラスカ州西部）」を時間ギリギリに発見後、瞬時に引き出して寄せ切るなど、相手の隙を一切許さない完璧な立ち回りを展開。最終第3ゲームの第8ラウンド、ブラジルのミナスジェライス州ベロオリゾンテの市外局番「31」を捉えた.kg選手が大国内ヘッジ差でのダメージに倍率をかけてトドメを刺し、なんとストレート（3-0）でGGL GeoGuessr初代王者の座と優勝賞金を獲得しました。

本大会のDAY1（予選）には、特定の国に特化したプレイヤーや、独特なプレイスタイルを持つ計17名の多様なプレイヤーがエントリーしました。今回、「地形精査」を武器に準優勝に輝いたYRP選手や、エントリーフォームでのコメントで「とにかく頑張りたい」と意気込んでいたAsphalt（あすふぁると）選手など、幅広い熱量を持った多様性のある参加者が集ったことは、GGLが標榜する「ゲームを本気で楽しむ」エコシステムが、GeoGuessrにおいても実現できる可能性を感じさせるものとなりました。解説のStephen氏は大会の最後に、「世界大会の常連選手を破り、さらにその選手をストレートで破る選手がいる。日本のGeoGuessrプレイヤーの層の厚さを改めて感じた。今後もこのような大会が開かれ、コミュニティがさらに発展してほしい」と総括しました。GGLおよび株式会社RATELは、今後も様々なeスポーツタイトルの可能性を探求し、プレイヤーと視聴者が熱狂できる「誰もが参加できるeスポーツコミュニティ」を提供してまいります。【配信アーカイブについて】熱狂に包まれた本戦の模様は、GGL公式YouTubeチャンネルにて全編アーカイブをご視聴いただけます。・配信URL： https://www.youtube.com/watch?v=lZNOLJFxfPY・出演者： 実況・Kai / 解説・Stephen・決勝出場選手： YRP、sp4ghet、kmap、.kg

GGLを共に創り上げるスポンサー企業様を募集しています

国内最大級・累計28,000名超の参加者を誇るeスポーツコミュニティ「GGL」では、本大会『GGL GeoGuessr』をはじめとする各種ゲームタイトルのコミュニティ大会を共に盛り上げ、プレイヤーの熱狂を支えていただけるスポンサー企業様・パートナー企業様を随時募集しております。eスポーツを通じた熱量のあるコミュニティ形成や、新たなブランド価値の創造にご興味をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。マーケティング課題に合わせた柔軟なタイアップ企画をご提案いたします。・スポンサー募集に関する詳細・お問い合わせ：https://ggl.wiki/sponsor

GGLについて

eスポーツコミュニティ「GGL」は、株式会社RATELを運営母体とし、各ゲームタイトルのコミュニティ有志が参画する形で運営される、共創型のeスポーツコミュニティです。企業基盤による安定した大会設計・配信体制と、現場プレイヤー視点を反映した柔軟な運営を両立している点を特長としています。これまで「Apex Legends」や「コール オブ デューティ」シリーズをはじめとする複数のゲームタイトルで、オンライン大会やエキシビションマッチを企画・運営し、個人参加型トーナメントやチーム制大会など、多様な競技機会を創出してきました。GGLコミュニティでは、多くの主催イベントにおいて、初心者から上級者まで幅広い層が挑戦できる設計を重視し、コミュニティの裾野拡大と競技シーンの活性化に取り組んでいます。企業主導型大会の信頼性と、コミュニティ主導型大会の熱量を融合させた運営モデルにより、GGLは「誰もが挑戦でき、成長できるeスポーツ環境」の実現を目指しています。・公式Webサイト : https://ggl.wiki/・公式Xアカウント : https://x.com/GGL_sub