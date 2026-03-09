一般社団法人日本野球機構のファーム・リーグ「ファーム月間ＭＶＰ賞」に協賛

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：萩原 攻太郎、以下「当行」）は、この度、一般社団法人日本野球機構（東京都港区、会長：榊󠄀*原 定征、以下「ＮＰＢ」）のファーム・リーグ（二軍）における「ファーム月間ＭＶＰ賞」に協賛し、「ＳＭＢＣ信託銀行 ファーム月間ＭＶＰ賞」を新設しましたので、お知らせいたします。

*ご利用の環境により「榊」と表示される場合がありますが、正しくは「木へんに神」で表記しております。

ファーム・リーグでは、2026年度より「１リーグ３地区制」を新たに導入し、より多様な選手の育成機会の創出に取り組んでいます。このＮＰＢの新たな取り組みは、当行の経営理念の一つである「多様性を尊重」という価値観にも通じるものがあり、深く賛同し、本協賛を通じて選手一人ひとりの挑戦と成長を支援することといたしました。

当行は、本協賛をはじめとするさまざまな取り組みを通じて、皆さまにより身近に感じていただける企業を目指してまいります。

※「ＳＭＢＣ信託銀行 ファーム月間ＭＶＰ賞」について

ファーム・リーグ各地区（東地区・中地区・西地区）の月間ＭＶＰ選手を表彰するもの。

