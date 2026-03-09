【ダヴィネス】名古屋 タカシマヤ ゲートタワーモールに直営店がオープン
ダヴィネスの直営店が名古屋のタカシマヤ ゲートタワーモールの6階にオープンいたします。
ダヴィネス タカシマヤ ゲートタワーモール店には、ダヴィネス全製品の香りをお試しいただける「ヘアパフュームバー」を設置。
シャンプーやヘアオイル、スタイリング剤など、一つひとつの個性豊かな香りを実際にお試しいただきながら、ご自身にぴったりのアイテムをお選びいただけます。
香りからヘアケアを選ぶ、新たな体験を。
さらに、オープンを記念して、16,000円(税込)以上のご購入で、ヘアケアアイテムのミニサイズがもらえるハズレなしのガラポンイベントも開催いたします。
＜イベント期間＞
3/13(金)～3/31(火)
※景品の数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
【数量限定】オープンを記念し、2種のキットを発売
【ベストセラーアイテムを堪能できるセット】
※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。
ダヴィネス 名古屋店 スペシャル キット
15,400円(税込)
髪、顔、体にマルチに使用でき、全身を潤す＜オーセンティック オイル＞と、理想の艶髪を叶える＜オイ＞シリーズ、さらにパウチ型ヘアマスクがセットになった、数量限定の豪華キット。
＜内容＞
・オーセンティック オイル (現品・140mL)
・オイ オイル (現品・135mL)
・オイ シャンプー (現品・280mL)
・オイ コンディショナー (現品・250mL)
・オイ ヘアバター (ミニ・75mL)
・サークルクロニクルズ スポットライト サークル (現品・50mL)
・ダヴィネス ニットバッグ＜グレー＞
【ダヴィネスのヘアケアを気軽に試せるセット】
※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。
ダヴィネス 名古屋店 オープニング キット
7,150円(税込)
ブランド人気No.1ヘアケアシリーズ＜オイ＞と、しっとりまとまる＜ダヴィネスエッセンシャル ラブ＞のミニサイズが詰まったトライアルキット。
＜内容＞
・オイ オイル ピッコロ (現品・50mL)
・オイ シャンプー (ミニ・90mL)
・オイ コンディショナー (ミニ・75mL)
・オイ ヘアバター (ミニ・75mL)
・ダヴィネスエッセンシャル ラブ シャンプー (ミニ・75mL)
・ダヴィネスエッセンシャル ラブ コンディショナー (ミニ・75mL)
ダヴィネス タカシマヤ ゲートタワーモール店
＜オープン日時＞
2026年3月13日(金) 10:00～
＜営業時間＞
10:00～20:00
＜店舗情報＞
ダヴィネス タカシマヤ ゲートタワーモール店
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3
タカシマヤ ゲートタワーモール 6階
052-566-6630
ダヴィネスについて
北イタリアの小都市パルマは、伝統とホスピタリティに溢れ、豊かな食文化に彩られた美しい街として知られています。ダヴィネスの前身は、このパルマに点在するガラスの香水瓶を製造するアトリエのひとつでした。
やがてヘアケアやスキンケアの開発に着手し、1983年、商品コンセプトから研究開発、製造からラベリングに至るまで、一貫した製品作りを行うダヴィネスグループを設立。
1993年にはヘアケアブランド「Davines」を立ち上げ、ユニークな製品は国内外に広がり、今では世界90カ国以上に販売網を持つイタリアでも指折りのヘアケアブランドとして成長を遂げています。
〇公式ブランドサイト
https://davines.co.jp
〇公式LINE
https://page.line.me/365ihxqb?openQrModal=true
〇公式Instagram
https://www.instagram.com/davinesjapan.official/