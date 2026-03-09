ノーコードツール「@pocket（アットポケット）」2025年3月機能強化をリリース
株式会社アイアットOEC
ドラッグ＆ドロップで業務アプリを作成できるツール「@pocket（アットポケット）」を開発・提供している株式会社アイアットOEC（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：楠田 教夫）は、@pocketの新機能を2026年3月9日（月）にリリースいたします。本アップデートにより、連携性の向上や操作性の改善が図られ、業務効率のさらなる向上を実現します。
@pocketとは？
プログラミングの知識が無い方でも、ノーコードで簡単に業務アプリが作成できるクラウドサービスです。顧客管理や社員管理、アルコールチェックアプリなど様々な用途で利用され、DX推進・業務効率向上にお役立ちいただいています。最低利用価格は月額1,500円（税抜、5ID含む）からご利用いただける安価な価格設定で、導入の敷居が低いのが特徴です。
https://at-pocket.com/
2026年3月アップデートの主な内容
日付の色付け
土日、今日に色が表示されます。「今日」ボタンが追加になります。
編集画面のサムネイル表示
編集画面でもサムネイル表示がおこなえるようになります。
集計表・グラフにテーマを追加
集計ごとにテーマ（色）の指定が可能。より見やすくなります。
会社概要
商号 ： 株式会社アイアットOEC
代表者 ： 代表取締役社長 楠田 教夫
所在地 ： 〒700-0822 岡山市北区表町三丁目11番50号 ハレミライ千日前6階7階
設立 ： 2004年9月
事業内容： クラウドサービス「WaWaシリーズ」「@pocket」の提供、システム機器やデジタル複合機の販売等
資本金 ： 5,000万円
URL ： https://www.iii-oec.co.jp/
