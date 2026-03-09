『深 四のの目 -陰陽の巫女-』3月26日（木）発売決定！　デジタルギフトコードが当たるフォロワーキャンペーンも開催

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、思考型ローグライクホラーゲーム『深 四のの目 -陰陽の巫女-』（しん しののめ おんみょうのみこ）のNintendo Switch版とSteam版を2026年3月26日（木）に発売いたします。

本作は、KADOKAWA Game LinkageとABCアニメーションが行うインディーゲームプロジェクトの第2弾タイトルとなります。

・『深 四のの目 -陰陽の巫女-』のゲーム内容について

行方不明の陰陽師の兄を探す巫女"よの"となり、入るたびに間取りが変化する、モノノケが潜む屋敷に挑む思考型ローグライクホラーゲーム。隣の部屋の物音を聞いてモノノケの種類を特定したり、罠を張った部屋に声でモノノケをおびき寄せて倒したりするなど、"音"が攻略の重要なポイントとなるゲームです。屋敷の中のモノノケをただ倒すだけでなく、時には彼らをうまく利用することも必要となってきます。アクションで切り抜けることもできますが、注意深く状況を観察し、作戦を立てることが攻略のカギ。難しい操作をしなくても進められるので、アクションが苦手な方にもおすすめです。

・主人公・巫女「よの」の声を演じるのは、涼本あきほさん

よの役：涼本あきほさん

ゲームの主人公・巫女"よの"の声を、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』の有栖川夏葉役など、アニメやゲーム、舞台などで幅広く活躍されている涼本あきほさんに演じていただきました。

・4月8日（水）までは、10%オフで購入可能

3月26日（木）～4月8日（水）の期間で、Nintendo Switch版とSteam版ともにローンチセールを開催。1,485円（税込）（10%オフ価格）で購入できます。

・デジタルギフトコードが当たるフォロワーキャンペーン開催

公式X（Twitter）をフォローしてリポストするだけでマイニンテンドーストアやAmazonなどで使えるデジタルギフトコードが当たるキャンペーンを開催します。詳細は公式X（Twitter）(https://x.com/SSNNM_GAME)をチェックしてください。

・電撃オンラインの生放送番組にて『深 四のの目 -陰陽の巫女-』を女性声優が実況配信

「電撃ゲームライブスペシャル2026」やゲーム大好きライター・うどんがお届けする人気配信番組「うどんの野望」にて、『深 四のの目 -陰陽の巫女-』の実況配信が決定！

「電撃ゲームライブ2026春スペシャル第１夜」配信日時（予定）

2026年3月12日（木）20:00～

配信URL: https://youtube.com/live/wZkIWJgcbN0

「うどんの野望」配信日時（予定）

2026年3月18日（水）19:00～

配信URL: https://www.youtube.com/live/MUeD2LvvzuA

・公式Xと特集ページでゲーム情報を一気にチェックしよう

●『深 四のの目 -陰陽の巫女-』公式X（Twitter）

https://x.com/SSNNM_GAME

各種プロモーション情報、ゲーム内に登場するアイテムやモノノケの情報をご紹介しております。

【ハッシュタグ】 #深四のの目 #SHINONOMEABYSS

●電撃オンライン『深 四のの目 -陰陽の巫女-』特集ページ

https://dengekionline.com/special/shinshinonome

『電撃オンライン』にて、本作の特集ページを公開中。電撃オンラインの記事だけでなく、公式Xに掲載されたコミックなどの『深 四のの目』にまつわる様々な企画がまとめて読めるページとなっております。

↑ゲームのことがよくわかる（?）コミックをチェックしておこう。

●『深 四のの目 -陰陽の巫女-』販売ページ

Steam:https://store.steampowered.com/app/2948080/

※Steamの販売ページではウイッシュリスト登録が可能です。

マイニンテンドーストアは3月12日（木）頃の公開を予定しております。

概要

株式会社ABCアニメーションについて

株式会社ABCアニメーション（エービーシーアニメーション、ABC ANIMATION, INC.）は、朝日放送グループホールディングスの100%子会社です。アニメーションコンテンツのプロデュース・製作、出資事業をはじめとして、ライセンス事業として国内・海外への番組販売と商品化・イベント事業などを手掛ける企業で、グループのアニメーション事業を担っています。

会社名：株式会社ABCアニメーション

代表取締役社長：森 好文

所在地：東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前4階

設立：2016年4月

事業内容：TV・劇場アニメーションの企画・製作、およびそれに派生するビデオグラム販売、海外販売、物販、イベントなどのコンテンツ事業展開など

公式サイト：https://www.abc-anime.co.jp

KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。

公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp