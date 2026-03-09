NPO法人せいぼ、IJCC（Ireland Japan Chamber of Commerce）へ加盟

特定非営利活動法人聖母

NPO法人せいぼ（本部：東京都）は、このたびIreland Japan Chamber of Commerce（IJCC）(https://www.ijcc.jp/)へNPO会員として加盟いたしましたことをご報告いたします。(原文はこちら(https://www.ijcc.jp/index.php/news/welcome-seibo-japan-chamber)）

IJCCへの加盟は、国境を越えた連帯と協働の理念を共有するパートナーとの新たな一歩となります。

国境を越える思いやりの精神を未来へ

19世紀のアイルランド大飢饉に対する国際社会の支援、そして2011年の東日本大震災に際して日本に寄せられた世界からの支援は、国境を越えた思いやりと連帯の重要性を示しています。

せいぼは、この「グローバル・ソリダリティ（国際的連帯）」の精神を未来へとつなぐ存在でありたいと考えています。世界中の子どもたちが、成長に不可欠な栄養へアクセスできる社会の実現を目指し、活動を続けています。

マラウイでの学校給食支援

せいぼは2015年の設立以来、世界最貧国の一つであるマラウイにおいて、現地NGO「Seibo Maria」と連携しながら学校給食支援を行っています。

現在、日本国内30校以上の学校パートナーおよび支援者の皆さまの協力により、 年間350万食以上の給食提供 2万人以上の子どもたちへの支援 を実現しています。

給食は単なる栄養支援にとどまらず、就学率向上、学習成果改善、地域コミュニティの活性化にも寄与しています。

ソーシャルビジネスによる持続可能な支援モデル

せいぼは、慈善活動と社会的事業を組み合わせた持続可能な運営モデルを採用しています。

マラウイ産コーヒー豆を使用し、東京で焙煎・販売を行うチャリティコーヒーブランド

Warm Hearts Coffee Club を展開。

その収益は、マラウイのコーヒー農家支援と学校給食支援に直接還元されています。

この取り組みは、 2022年「社会貢献者表彰」受賞(https://www.fesco.or.jp/winner/2022_58/winner.php?wid=12664) 2024年「ソーシャルプロダクツ・アワード」受賞 (https://www.apsp.or.jp/product/spa2024_005/)といった形で高く評価されています。

日本国内での取り組み

せいぼは海外支援のみならず、日本国内においても、経済的困難を抱える家庭の子どもたちを支援しています。東京都内の学校において毎日の食事提供を支援し、子どもの貧困を解決していく動きをさらに広げていきます。

今後の展望

IJCCへの加盟を通じ、アイルランドおよび国際的なネットワークとの連携を強化し、持続可能な支援の輪をさらに広げてまいります。

せいぼは今後も、「世界中の飢える子どもたちに温かい給食を届ける」という使命のもと、国境を越えた連帯の精神を体現する活動を続けてまいります。

■ NPO法人せいぼについて

NPO法人せいぼは、マラウイへ学校給食支援を行っています。企業との協働、学校法人との教育事業、マラウイ産コーヒー、紅茶、チョコレートの販売を通してマラウイの子どもたちの成長を支えています。

【沿革】

・2015年1月：団体設立

・2018年4月：寄付型コーヒー販売ブランド Warm Hearts Coffee Clubを開始。

・2020年8月：学校での探究学習、企業でのSDGs対策としての提供開始。

・2022年12月：日本財団後援、公益財団法人社会貢献推進財団より、社会貢献賞を受賞。

・2024年3月：一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協会2023年度ソーシャルプロダクツアワード受賞

【代表者/所在地、連絡先】

・代表理事 山田 真人

・東京都北区赤羽西6-4-12

・090-3426-0734(#) / makoto.yamada@seibojapan.or.jp

■ 協働パートナー「Mobal」について

Mobalは、1989年創業の英国発モバイルサービスブランドです。手続きが簡単な日本で使えるSIM／eSIM、WiFiなどの通信サービスを提供し、シンプルな料金体系と高い信頼性で多くの訪日客に選ばれています。英国のチャリティー団体を運営母体としており、通信サービスから生まれた利益のすべてを社会貢献活動に活用しています。

公式サイト：https://www.mobal.com/

現在、Mobalと連携して100％の利益がマラウイの給食支援に繋がるSIＭカードの提供を始めました。ぜひ、以下から内容をご確認ください。

http://bit.ly/4ryblrD